 

Об увеличении стратегической авиации США у границы России сообщил Генштаб РФ

События Сегодня, 13:0919
Об увеличении стратегической авиации США у границы России сообщил Генштаб РФ

В Генеральном штабе российских вооруженных сил заявили об увеличении полетов американской стратегической авиации возле восточных границ РФ.

Об этом рассказал глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств, пишет ТАСС.

"В последнее время отмечается значительное увеличение количества полетов стратегической авиации США непосредственно у восточных рубежей России. В ходе этих мероприятий экипажи американских бомбардировщиков также отрабатывают выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара", - заявил Герасимов.

Однако он добавил, что "во всех случаях средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживают такие цели и осуществляют меры по предотвращению инцидентов".

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Герасимов, 7dniv, 7dnivinfo, Генштаб, Россия  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

О целях действий России у границ Украины в США не знают
О целях действий России у границ Украины в США не знают
18-ноя-2021, 09:54
Информацию США о наращивании российских войск возле украинской границы опровергли в Генштабе ВСУ
Информацию США о наращивании российских войск возле украинской границы опровергли в Генштабе ВСУ
6-ноя-2021, 08:46
Главы МИД и Минобороны России и Франции встретятся в Париже и обсудят Украину
Главы МИД и Минобороны России и Франции встретятся в Париже и обсудят Украину
10-ноя-2021, 09:23
Учения теробороны в ближайшее время проведет Украина на границе с Беларусью
Учения теробороны в ближайшее время проведет Украина на границе с Беларусью
12-ноя-2021, 09:34
В НАТО нет уверенности по поводу намерений России в отношении Украины - Столтенберг
В НАТО нет уверенности по поводу намерений России в отношении Украины - Столтенберг
1-дек-2021, 09:54

Последние новости

13:12
События
Приведет ли встреча Путина и Байдена к прекращению войны на Донбассе
13:10
События
Огонь по автомобилю на блокпосту на Донбассе открыла Нацгвардия
13:09
События
Об увеличении стратегической авиации США у границы России сообщил Генштаб РФ
09:57
Политика
Чего ждать от правительства Шольца в Германии
09:54
События
Бронежилеты и баллистические пояса для ВСУ передала Литва
09:53
События
Экстренные слушания по поводу действий России у границ Украины сегодня проведет Бундестаг
09:51
События
Группу людей, представители которой в пять раз чаще умирают от ковида назвали ученые
09:49
События
В аэропорту Милана застряли больше ста украинцев
09:37
Политика
На этой неделе США отправят в Украину новую партию стрелкового оружия и боеприпасов
09:35
События
Вслед за США и Австралией Канада и Великобритания объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине
09:34
События
Полосу под Черниговом не поделили грузовик и трактор, в результате ДТП погиб человек
09:31
События
Вместе с мигрантами в Польшу сбежал белорусский диспетчер и рассказал как садили самолет с Протасевичем
09:19
События
Байден удивил журналистов шуткой о переговорах с Путиными
09:18
События
Насильника, чья жертва выпрыгнула из окна на четвертом этаже, давая спастись ещё двум жертвам поймали в Москве
09:09
События
В Пентагоне надеются, что Украина будет использовать "Джавелины" только для самообороны
08:20
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 декабря 2021
Вчера, 2021-12-08
20:29
События
Почему в мире заговорили, что штамм "Омикрон" положит конец пандемии
20:27
События
На окончание сертификации "Северного потока-2" уже весной надеются в МИД России
20:21
Политика
Выделенному Британией для Украины миллиарду фунтов порадовался Зеленский
20:12
События
Задушившая ребенка харьковчанка объяснила свой поступок фразой "никто не мог бы позаботиться о нем, как я"

Новости ТОП-7

Что думают украинские военные о положении в армии, в стране и на линии фронта6563
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 декабря 20211275
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 декабря 20211089
Что произошло на трассе под Черниговом, где погибли 13 человек380
В Швейцарии появился новый способ эвтаназии357
Чего Украине ждать от встречи Путина и Байдена333
Почему Зеленскому, осознавшему необходимость переговоров с Россией, стоит прочитать статью Дмитрия Медведева326

Досуг

Важность услуг юриста для бизнеса
Важность услуг юриста для бизнеса
Юриспруденция и бизнес – два этих направления очень тесно связанны, поскольку грамотное юридическое сопровождение  в данном случае играет значительную роль и является залогом успешной предпринимательской деятельности.
Сегодня, 12:3542
Разновидности оптических систем
Разновидности оптических систем
Еще в Древней Греции стали использовать зеркала и линзы. Только действие их было ограниченное из-за свойств. Оптика с полноценными функциями (позволяющая видеть на далекие расстояния) появилась во времена Возрождения.
Вчера, 20:10122
Лучший строительный магазин в Киеве “Partner.UA”
Лучший строительный магазин в Киеве “Partner.UA”
Если необходимо приобрести инструменты и материалы для проведения капитального ремонта, строительства или просто для обустройства территории, необходимо посетить строительный магазин “Partner.UA”.
Вчера, 11:11128
Основные причины поломки техники CASE
Основные причины поломки техники CASE
Продукция американской компании CASE включает разнообразные модели экскаваторов, погрузчиков, бульдозеров и грейдеров. Из-за значительных нагрузок на рабочие механизмы в течение длительного периода времени техника CASE может выйти из строя и требовать ремонта.
Вчера, 11:08131
Препараты Anti-aging: Влияние медицинского питания на здоровье
Препараты Anti-aging: Влияние медицинского питания на здоровье
Роль витаминов и БАДов поддержании здоровья и активного долголетия. Пробиотики и пребиотики: укрепление иммунитета и здоровья ЖКТ. Медицинское питание и формирование генетического потенциала.
7-дек-2021, 18:02172
Косметика для косметологов: качественно и недорого
Косметика для косметологов: качественно и недорого
Какую продукцию предлагает интернет-магазин "Френч Шоп". Почему стоит обращаться именно в эту компанию.
7-дек-2021, 12:51189

События

Приведет ли встреча Путина и Байдена к прекращению войны на Донбассе
Приведет ли встреча Путина и Байдена к прекращению войны на Донбассе
Похоже, зеленый свет "Северному потоку - 2" не единственная "зрада", которая вырисовывается по итогам переговоров Джо Байдена и Владимира Путина. 
Сегодня, 13:1222
Огонь по автомобилю на блокпосту на Донбассе открыла Нацгвардия
Огонь по автомобилю на блокпосту на Донбассе открыла Нацгвардия
На блокпосте в Донецкой области Нацгвардия открыла огонь по автомобилю.
Сегодня, 13:1022
Об увеличении стратегической авиации США у границы России сообщил Генштаб РФ
Об увеличении стратегической авиации США у границы России сообщил Генштаб РФ
В Генеральном штабе российских вооруженных сил заявили об увеличении полетов американской стратегической авиации возле восточных границ РФ.
Сегодня, 13:0926
Бронежилеты и баллистические пояса для ВСУ передала Литва
Бронежилеты и баллистические пояса для ВСУ передала Литва
Вооруженные силы Украины получили военную помощь от Литвы.
Сегодня, 09:5481
Экстренные слушания по поводу действий России у границ Украины сегодня проведет Бундестаг
Экстренные слушания по поводу действий России у границ Украины сегодня проведет Бундестаг
В четверг, 9 декабря, на пленарном заседании немецкого Бундестага состоятся экстренные парламентские слушания, посвященные теме ситуации на российско-украинской границе.
Сегодня, 09:5373
Группу людей, представители которой в пять раз чаще умирают от ковида назвали ученые
Группу людей, представители которой в пять раз чаще умирают от ковида назвали ученые
Шизофрения, биполярные и депрессивные расстройства увеличивают риск летального исхода коронавируса.
Сегодня, 09:5175
7 Днів