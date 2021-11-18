Об увеличении стратегической авиации США у границы России сообщил Генштаб РФ

В Генеральном штабе российских вооруженных сил заявили об увеличении полетов американской стратегической авиации возле восточных границ РФ.

Об этом рассказал глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств, пишет ТАСС.

"В последнее время отмечается значительное увеличение количества полетов стратегической авиации США непосредственно у восточных рубежей России. В ходе этих мероприятий экипажи американских бомбардировщиков также отрабатывают выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара", - заявил Герасимов.

Однако он добавил, что "во всех случаях средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживают такие цели и осуществляют меры по предотвращению инцидентов".