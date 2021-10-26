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События Сегодня, 13:1022
Огонь по автомобилю на блокпосту на Донбассе открыла Нацгвардия

На блокпосте в Донецкой области Нацгвардия открыла огонь по автомобилю. Как утверждают полицейские, водитель был пьяным и попытался прорваться.

Об этом сообщили МВД Украины в Facebook.

"Во время несения службы на стоп-контроле военный наряд остановил для проверки автомобиль Chevrolet. Водитель, находившийся с явными признаками алкогольного опьянения, проигнорировал законные требования гвардейцев по осмотру и предпринял попытку прорыва через блокпост. На упреждающий выстрел в воздух водитель не отреагировал. В связи с этим для остановки автомобиля, согласно статье 18 Закона Украины "О Национальной гвардии Украины", военнослужащие вынуждены были применить огнестрельное оружие, выстрелив в колеса", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что далее правонарушителя, которым оказался 39-летний житель Донбасса, задержали. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Мариупольского районного управления полиции.

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