Санкции против отстраненного главы КСУ Тупицкого и его жены вводят США

Государственный департамент США ввел санкции против отстраненного президентом Украины главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, а также его жены Ольги.

Об этом сказано в опубликованном 9 декабря письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

Как поясняет дипломат в заявлении, санкции против Тупицкого введены "за коррупционные действия существенного масштаба, включающие получение денежной взятки за время работы в судебной системе Украины".

"Супруга Тупицкого Ольга Тупицкая также фигурировала в этом процессе", - объяснил Блинкен.