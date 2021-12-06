16-летнему волынянину cуд обязал выдать паспорт книжечкой, так как он и его мать не захотели ID-карту с чипом

Волынский окружной административный суд обязал Государственную миграционную службу выдать 16-летнему юноше паспорт в виде книжечки.

Подросток и его мать не хотят иметь ID-карту с чипом, содержащим персональные данные.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Как говорится в решении Волынского окружного административного суда от 3 декабря, мать 16-летнего парня обратилась с заявлением в Госмиграционную службу, чтобы ее сыну выдали паспорт в форме книжечки. Однако женщине там отказали, мотивировав отказ тем, что всем гражданам Украины выдают ID-карты, а книжечки только в случае, если на то есть решение суда.

Тогда женщина подала иск в суд с требованием признать отказ противоправным.

"Истец считает, что ответчик, отказывая ее сыну в оформлении паспорта в форме книжечки, грубо и безосновательно нарушает его законные права и интересы, поскольку ID-карта включает бесконтактный электронный носитель с персональными данными, от обработки которых он отказывается", – говорится в материалах дела.

Суд сослался на выводы большой палаты Верховного суда по поводу подобного дела. В сентябре 2018 года судьи обязали органы ГМС выдавать паспорта-книжечки гражданам, которые отказываются от ID-карт по религиозным убеждениям.

Судья Татьяна Димарчук обязала Ратновский отдел управления ГМС в Волынской области выдать юноше паспорт в виде книжечки. Обжаловать решение можно в течение 30 дней в апелляционном суде.