США в октябре прислала Украине 30 "Джавелинов" и 180 ракет к ним

В партию военной помощи от США, которая прибыла в Украину в октябре текущего года, входило 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним.

Об этом сообщили в Пентагоне, пишет ТАСС.

В Пентагоне заявили, что пакет помощи на сумму 60 миллионов долларов, о котором было объявлено 1 сентября, включал 30 командно-пусковых блоков Javelin и 180 ракет. ПТРК Javelin были доставлены в Украину 22 октября.

"В 2021 году Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более 450 миллионов долларов , и это является частью нашего постоянного обязательства поддерживать способность Украины защищать свой суверенитет и территориальную целостность", - рассказали в ведомстве.