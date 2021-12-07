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C лидерами восточноевропейских стран-членов НАТО скопление войск РФ у границы Украины обсудил Байден

Президент США Джо Байден после разговора с Владимиром Зеленским обсудил с лидерами стран "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония - Ред.) ситуацию на границе России и Украины. Байден призвал союзников по НАТО к "сдерживанию, обороне и диалогу".

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. 

По данным Белого дома, Байден провел телефонную беседу с целью "подчеркнуть приверженность Соединенных Штатов трансатлантической безопасности и священной обязанности в рамках пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне".

"Лидеры обсудили дестабилизирующее наращивание Россией военных сил около границ с Украиной и необходимость единой, подготовленной и решительной позиции НАТО в отношении коллективной обороны союзников по НАТО", - говорится в сообщении.

Президент Байден заявил о приверженности США продолжению тесных консультаций и координации со всеми трансатлантическими союзниками и партнерами в работе над деэскалацией нынешнего кризиса посредством сдерживания, обороны и диалога.

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Теги: news, новости, Украина, Байден, 7dniv, 7dnivinfo, НАТО  
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