Больше ста населенных пунктов в Украине остались без электричества из-за ветра и дождей

Утром в пятницу, 10 декабря, из-за сильного ветра и дождя в Украине обесточено 107 населенных пунктов в трех областях.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 07:00 в результате усложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, обесточены 107 населенных пунктов в 3 областях (Житомирская – 40, Киевская – 37 и Черниговская – 30)", – рассказали спасатели.
К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.