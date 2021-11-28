Рассмотреть инцидент с кораблем "Донбасс" в Крыму призвали Совет безопасности ООН

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди призвала Совет Безопасности ООН рассмотреть инцидент с направлявшемся в Керченский пролив кораблем "Донбасс".

Об этом сообщает РИА "Новости", в пятницу, 10 декабря.

"Военные провокации в Чёрном море, системно осуществляемые Украиной против России, должны стать предметом экстренного рассмотрения Совета Безопасности ООН, поскольку стремительно приближают мир к разворачиванию горячего конфликта в самом центре Европы", - сказала она.

По ее словам, подобные провокации происходят на фоне "непрекращающихся активных шагов РФ по укреплению международной безопасности".