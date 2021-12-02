Похожая на Солнце звезда разразилась невиданной супервспышкой

В ходе своего нового исследования ученые зафиксировали солнцеподобную звезду EK Draconis. Она довольно сильно удивила ученых тем, что запустила взрывное фейерверк шоу в виде вспышки в 10 раз больше любой из ранее наблюдавшихся.

Если бы Солнце вспыхнуло таким же образом, это бы негативно повлияло на наши электрические сети и спутники, пишет Gizmodo.

EK Draconis имеет примерно такую же массу, как и наша родная звезда, но она гораздо моложе Солнца. Ее возраст составляет 100 миллионов лет, в то время как Солнца — 4,6 миллиард лет. При этом состав двух объектов очень похож.

Иногда к солнечной поверхности возвращается плазма и загорается в так называемой солнечной вспышке. Эти вспышки могут быть как небольших размеров и напоминать маленькие "костры", так и удивлять своими большими размерами. Перегретый материал, в свою очередь, выбрасывается в космос в виде коронального выброса массы.

Команда исследователей, изучающих EK Draconis, недавно увидела, как звезда извергла плазму в виде вспышки в 10 раз больше любой из ранее наблюдавшихся.

"Наше исследование помогает лучше понять, как происходили корональные выбросы массы на протяжении 4,6 миллиардов лет истории самого Солнца, а также на звездах подобного размера", — рассказал соавтор исследования Юта Нотсу, астрофизик из Колорадский университета в Боулдере.

Молодые, солнцеподобные звезды не редко испытывают подобные супервспышки. Они напоминают солнечные вспышки, однако в десятки или даже сотни раз мощнее. Ученые отмечают, что эти супервспышки могут происходит и на нашей звезде, однако очень редко — раз в несколько тысяч лет.

Учитывая эту информацию команде исследователей стало любопытно узнать, может ли супервспышка также привести к такому же супервыбросу корональной массы?

Как они выяснили в ходе своего исследования, Солнце вполне способно к таким катаклизмам. Однако сильно волноваться не стоит, так как супервыброс корональной массы встречаются гораздо чаще у более молодых звезд.

Солнечные вспышки, с которыми мы сталкиваемся сегодня, имеют неприятные последствия: они могут нарушить работу электроники и спутников на орбите. Супервыброс корональной массы, в свою очередь, полностью поджарил бы эти спутники и вывел из строя наземные электрические сети.

Команда Нотсу наблюдала за EK Draconis в течение 32 ночей в 2020 году с помощью телескопа NASA — TESS, который обычно занимается поиском новых экзопланет, и SEMEI Киотского университета в Японии.

Однажды апрельской ночью они увидели впечатляющее зрелище: звезда выпустила огромную вспышку, за которой примерно через полчаса последовали первые этапы выброса корональной массы. На этом этапе, называемом "извержением нити", плазма вырывалась из звезды со скоростью около 1,6 млн км/ч.

Как отметил Нотцу, пока команда наблюдала только начальный этап выброса корональной массы. Чтобы увидеть более поздние стадии, им нужно будет посмотреть на EK Draconis в разных диапазонах длин волн с помощью ультрафиолетовых и рентгеновских телескопов.

"Более того, мы также хотели бы сотрудничать с планетологами для более детального обсуждения влияния супервыброса корональной массы на молодую Солнечную систему", — добавил Нотсу.

Когда наше Солнце станет намного старше, его поведение будет уже более экстремальным, и звезда в конечном счете увеличится в размерах, а затем быстро превратится в белого карлика.

К тому времени людей (или, точнее, того, во что эволюционируют люди), скорее всего, уже не будет. Но если вдруг человечеству удастся дожить до этого времени, супервыброс корональной массы сожжет их дотла.