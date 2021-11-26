 

Есть ли разница между ПЦР и экспресс-тестами на коронавирус рассказал врач из Израиля

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Есть ли разница между ПЦР и экспресс-тестами на коронавирус рассказал врач из Израиля

Так, в интервью Итай Галь отметил, что экспресс-тест − это прибор для выявления коронавируса без лабораторного анализа, дающий результат в течении 15-30 минут после взятия пробы.

Врач подчеркивает, что домашние тесты основаны на выявлении вирусных антигенов, то есть чужеродных для организма белков, вызывающих иммунную реакцию.

"ПЦР признан "золотым стандартом", он позволяет с точностью до 99% диагностировать вирусные инфекции. В то же время экспресс-тест также определяет белковые частицы вируса, а его использование одобрено ВОЗ", — цитирует издание слова врача.

Также журналисты отмечают, что между этими двумя видами диагностики есть разница в цене – тесты на антиген более доступны.

Следуя рекомендациям доктора, редакция протестировала доступные на украинском рынке экспресс-тесты на коронавирус.

В первую очередь стоит отметить, что подобное тестирование следует проводить в помещении, при комнатной температуре от +15 °C. Далее – следовать индивидуальной инструкции на упаковке.

Первым для эксперимента журналисты взяли экспресс-тест "Милистан".

Как отмечает производитель, тест прошел валидацию на определение антигена вируса COVID-19, в том числе и его штаммов "Омикрон" и "Дельта". Главная его отличительная особенность, по сравнению с другими экспресс-тестами для самодиагностики, это максимально упрощенная процедура тестирования. В экспресс-тесте Милистан благодаря инновационной тест-ручке не нужно ничего смешивать, стряхивать или капать. К тому же производитель максимально упростил процедуру и сделал комфортным забор образца из носа.

Тест-ручка оснащена аппликатором с мягкой подушечкой, которая не травмирует слизистую оболочку носа, ее необходимо вставить в ноздрю всего на 1-2 см. После аппликатор необходимо поместить вертикально в специальную емкость с буфером для экстракции и подождать результат 15 минут.

Есть ли разница между ПЦР и экспресс-тестами на коронавирус рассказал врач из Израиля

Следующий тест на антиген фирмы Testsealabs требует чуть больше навыков "лаборанта", так как в комплект входит длинный тампон для забора мазка, напоминающий спицу, его необходимо вставить в ноздрю более чем на 3 см. Подобным тестом провести диагностику ребенку практически невозможно.

Далее нужно добавлять капли раствора в экстракционную пробирку, вращая в ней тампон, затем его выжать в лунку для образца. Через 15-20 минут результат будет показан в виде полосок.

Есть ли разница между ПЦР и экспресс-тестами на коронавирус рассказал врач из Израиля

И третий доступный тест — Cito Test Covid-19 Ag, при его проведении необходимо использовать тест-кассету, стерильный тампон, пробирку с буфером и образцом. На открученную верхушку крышечки пробирки с образцом необходимо нанести 3 капли полученной смеси в окошко кассеты, обозначенное буквой (S). Через 15 минут результат теста будет готов.

Подытоживая, журналисты отмечают, что проходить экспрес-тестирования на коронавирус необходимо, чтобы обезопасить себя от лишнего стресса и позаботиться о своих близких. К выбору экспресс-теста, исходя из опыта журналистов, нужно подойти основательно, чтобы процедура была максимально комфортной, в особенности при тестировании детей.

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Теги: news, новости, Украина, ПЦР, 7dniv, 7dnivinfo  
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