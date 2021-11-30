Экстрадировать Ассанжа в США разрешил Верховный суд Лондона

Верховный суд Лондона разрешил экстрадировать основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа в США. Вашингтон обвиняет его в шпионаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что решение Верховного суда Лондона отменяет вынесенное ранее в этом году, которым запрещалась экстрадиция Ассанжа из-за проблем с психическим здоровьем и рисков самоубийства в американской тюрьме.

При этом уточняется, что у адвокатов Ассанжа остаются возможности для обжалования решения об экстрадиции.

Отметим, Ассанжа обвиняют в крупнейшей в истории США утечке секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям ему грозит до 175 лет тюремного заключения.