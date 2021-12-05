Из скандального учебника по химии убрали советы лечить рак содой. Теперь в нем рекомендуют лечить ожоги мылом

Министерство образования и науки (МОН) Украины повторно ввело ряд рекомендаций по учебнику химии 9 класса, в котором ранее было написано, что содой можно излечить рак.

Об этом сообщает издание Новая Украинская школа.

Ранее в учебнике, автором которого является Мария Савчин, было написано, что питье раствора соды способствует профилактике онкологических заболеваний.

Позже в МОН заявили, что совет лечить рак содой развивает критическое мышление, а сами рекомендовали учителям заклеить в учебнике - ложная информация. Сейчас на месте совета о том, что водный раствор соды нужно пить для "профилактики и лечения онкозаболеваний, смягчения кашля во время простуды", речь идет о пользе и употреблении йодированной соли.

В то же время, по данным МОН, в электронной версии учебника остались другие утверждения, которые опровергнуты наукой и даже могут вредить здоровью. О них год назад написал в своем блоге врач-анестезиолог и кандидат медицинских наук Андрей Семенков. Доктор отметил следующие грубые ошибки в учебнике: