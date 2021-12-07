С 15 декабря в Киеве заработают ярмарки по продаже елок

В Киеве обустроили более 200 площадок по продаже живых новогодних елок. Ярмарки будут работать с 15 по 31 декабря.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По словам заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексея Кулебы, желательно покупать елки на официальных ярмарках, поскольку на стихийных рынках продажа деревьев реализуется без документов, в связи с чем они могут быть вредными.

Официальные ярмарки будут работать в этом году в течение двух недель: с 15 по 31 декабря.

Нынешние требования к организации ярмарок:

все деревья должны быть чипированы или содержать этикетки. Это будет защищать от покупки незаконно срубленных деревьев.

площадка обязательно должна быть огражденной;

ярмарка должна содержать информацию о предпринимательской деятельности, которая осуществляет продажу на локации;

должна быть линейка для измерения размера дерева и указанная стоимость погонного метра.

Согласно данным Департамента промышленности и развития предпринимательства - стоимость хвойных на официальных ярмарках будет составлять от 150 до 500 гривен.