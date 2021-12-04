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События Сегодня, 20:3363
В случае вторжения РФ Украина не устоит без помощи запада

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов считает, что без помощи западных стран Украина не сможет устоять в случае полномасштабного вторжения Российской Федерации, о котором сообщают американские СМИ.

Об этом пишет The New York Times.

"К сожалению, Украине необходимо быть объективной на данном этапе. Недостаточно военных ресурсов для отражения полномасштабного нападения России без поддержки западных сил", - сказал Буданов.

Кроме того, он считает, что вторжение РФ в Украину может начаться с авиаударов и ракетных обстрелов складов с боеприпасами и окопов. По его словам, после этого украинские военные будут выведены из строя, их руководство не сможет координировать оборону и снабжать фронт, а ответственность за ведение боя ляжет на передовых командиров.

"Они будут стоять, пока есть патроны. Они смогут использовать то, что у них есть в руках, но поверьте мне, без доставки резервов в мире нет армии, которая могла бы устоять", - подытожил глава украинской разведки.

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Теги: news, новости, Украина, Запад, Россия, Вторжение, 7dniv, 7dnivinfo  
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