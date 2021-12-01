 

За что создателя "Викиликс" хотят выдать в Штаты и что его там ждет

События Сегодня, 20:3652
За что создателя "Викиликс" хотят выдать в Штаты и что его там ждет

В США могут выдать Джулиана Ассанжа - основателя сайта "Викиликс", который публиковал множество компромата на власти Америки и детально описывал военные преступления Пентагона в "горячих точках". 

Журналиста пытаются "закрыть" на Западе с 2010 года. Фактически свободы у него нет, но главное - он боится быть выданным в Штаты, где его, как он считает, или казнят, или упрячут на пожизненное. 

А сейчас такая перспектива стала особенно острой - в Британии суд снял запрет на экстрадицию Джулиана за океан, где против него открыли 17 уголовных дел.  При том что Ассанж - это не разведчик, а журналист, который публиковал данные от различных источников. И по меркам демократических стран вообще не должен быть за такое преследуем. 

Однако на его примере мы видим четкие двойные стандарты и деление журналистов на "правильных" и "неправильных". На последних фабрикуются уголовные дела, и они годы проводят в тюрьме по явно надуманным обвинениям. 

В том, почему Ассанжа собираются выдать в США и чем важна его история, разбиралась "Страна".  

Кто такой Джулиан Ассанж

Ассанж - австралийский программист и впоследствии - хакер, известный в этой сфере под ником Mendax. Изучал математику в Мельбурнском университете. 

В 20 лет он с группой друзей взломал защиту канадской телекоммуникационной компании, за что был судим, но отделался штрафом.

Далее Ассанжа подозревали в краже полумиллиона долларов со счетов американского "Ситибанка", но сняли все обвинения. 

Джулиан - автор книги о хакерах "Подполье" (Underground). Его группа хакеров "Черви против ядерных убийц" выступала за свободу информации в интернете. Эта идея и была положена в основу работы сайта Wikileaks, который Ассанж основал в 2006 году. 

Серверы ресурса, который был задуман как место, где публикуются секретные документы и закрытые переписки чиновников, Ассанж разместил в Швеции - как стране, лояльной к блогерам и журналистам. 

Источников своих журналист не разглашал, но буквально со старта "Викиликс" начал фонтанировать секретными документами, которые вызвали в мире не один скандал. Главные из них были связаны с деятельностью США в Ираке, Сирии, Афганистане. Также Ассанж выкладывал почтовые архивы первых лиц Америки. 

После чего журналист стал для властей США, по сути, врагом наподобие бежавшего разведчика Эдварда Сноудена. 

Одно время Джулиан вел программу "Мир сегодня" на телеканале Russia Today, чем вызвал обвинения в "российской пропаганде".

Главные утечки Wikileaks

Военные преступления США в Ираке и в Афганистане. Настоящие информационные бомбы "Викиликс" начала взрывать с 2009 года. На сайте Ассанжа появились десятки тысяч документов, связанных с войнами в Афганистане и в Ираке. Там говорилось, что американские военные массово убивают мирных жителей, и никто эти инциденты особо не расследует.

Информацию о гибели мирных жителей в Афганистане перепечатали крупнейшие западные издания — The guardian, New York Times и Shpiegel. После этого Белый дом жестко раскритиковал "Викиликс". Но это было только начало.

Сотни тысяч документов сообщали об еще более шокирующих фактах из Ирака. Речь шла не просто о случайных убийствах, как в Афганистане, а о намеренном терроре против местного населения. В документах говорилось о том, что солдаты воюющей коалиции проводили бессудные казни, насиловали и пытали пленных.

Также стало известно, что американские военные в ходе обстрела убили корреспондента агентства Reuters: телекамеру в руках журналиста наводчик с вертолета спутал с оружием.

Большая часть этих преступлений в Америке не расследовалось. Зато после публикаций запустили дело против самого Ассанжа. На данный момент ему в США грозит в общей сложности 17 обвинений в шпионаже и взломе компьютеров. В случае экстрадиции основатель WikiLeaks может быть приговорен к сроку заключения до 175 лет (о чем мы еще скажем ниже).

Утечки из Госдепа и переписка Клинтон. Сразу после "иракского досье" "Викиликс" опубликовала 250 тысяч телеграмм госдепартамента.

Главное, что стало понятно из документов, - это тотальная слежка американских властей за иностранными политиками. Помимо этого вскрылось, что американские дипломаты в официальной переписке крайне нелицеприятно выражались относительно зарубежных лидеров.

В частности, премьера Италии Берлускони называли "человеком с неуемным сексуальным аппетитом", президента России Дмитрия Медведева — "бледным и сомневающимся", а его премьера Владимира Путина — "альфа-самцом". Канцлера ФРГ Ангелу Меркель упрекали в "отсутствии воображения".

Через шесть лет Госдеп угодил в новый сюжет "Викиликса". Выяснилось, что его бывшая начальница Хиллари Клинтон работала с документами через незащищенный сервер, что противоречило всем инструкциям. Итогом стала утечка 30 тысяч писем, отправленных Клинтон с 2010 по 2014 год.

Письма раскрыли грубые нарушения при выдвижении Клинтон в президенты от демократической партии США. Также в переписке утверждалось, что избирательную кампанию финансируют лоббисты из разных отраслей промышленности.

Утечка произошла в разгар президентских выборов 2016 года в США. После своего проигрыша Трампу, Хиллари Клинтон обвинила "Викиликс" в своем поражении. Она заявила, что сайт является "российским" и якобы работал на Дональда Трампа. Позже эта история стала предметов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который искал доказательства "русского следа" в победе Трампа (но ничего не нашел).

Ассанж опровергал, что серверы Клинтон взломала Россия. Но именно с тех пор обвинения в адрес российских хакеров стали одной из главных тем во внутриполитических разборках США.

Скандалы с АНБ. В 2015 году "Викиликс" начал публиковать данные о слежке американской разведки за европейскими лидерами.

Агентство национальной безопасности, которое занимается электронной разведкой, как оказалось, вело цифровую слежку за президентами Франции Олландом и Саркози, а также членами правительства. Отдельно велся экономический шпионаж против французских компаний.

Прослушивались также разговоры президента Жака Ширака. То есть история эта была очень давней. 

В том же 2015 году выяснилось, что аналогичным образом много лет прослушивались телефоны всех немецких министров и лично канцлера Ангелы Меркель.

В 2017 году тема получила продолжение. "Викиликс" рассказал о программе ЦРУ по взлому электронных устройств во всем мире - любых телефонов и даже телевизоров. Например, моделей Samsung, которые записывали разговоры своих владельцев и отправляли их на серверы разведки.  

Но юридические тучи над Ассанжем стали сгущаться еще раньше - после публикации афганских и иракских досье. 

Изнасилование, которого не было

В августе 2010 в Швеции был выдан ордер на арест Джулиана Ассанжа. Шведская полиция обвинила его в изнасиловании. Точнее, так трактовалось то, что он якобы вступил в половой контакт с женщиной, когда та спала и без презерватива.

Ассанж все опроверг. Журналист выразил мнение, что причина возбуждения дела связана с публикацией в WikiLeaks так называемого "афганского досье". На следующий день власти Швеции сняли с него обвинения. 

Через месяц дело было возобновлено. Адвокат Ассанжа обжаловал решение суда, и австралиец перебрался в Лондон. В столице Британии в начале декабря 2010 года Интерпол выдал ордер на его арест, он был объявлен в международный розыск. Он был взят под стражу после того, как добровольно явился в полицейский участок.

Основатель WikiLeaks создал сайт "Швеция против Ассанжа", где изложил свое видение судебного процесса, привел аргументы в свою защиту и мнения влиятельных экспертов о ходе дела и действиях шведских и британских властей. Спустя несколько дней после ареста он был освобожден из-под стражи Лондонским судом под залог в 240 тысяч фунтов стерлингов. Ассанж остался в Великобритании под подпиской о невыезде в ожидании суда.

В феврале 2011 года Британский суд принял решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию. Он подавал многочисленные апелляции, но безуспешно. Находясь под подпиской о невыезде, 19 июня того же года Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил там политического убежища.

Эта латиноамериканская страна предлагала журналисту убежище уже давно. И он воспользовался приглашением. 

Эквадорский затвор и выдача в США

Итак, с 2011 года Джулиан Ассанж укрывался в посольстве Эквадора, где был недоступен для западного правосудия. 

Летом 2015 года истек срок давности по трем обвинениям, а в августе 2020 года — и четвертого, непосредственно об изнасиловании. Весной 2017 года прокуратура Швеции прекратила расследование дела против Джулиана Ассанжа. 

Но затем в Эквадоре сменилась власть, и американцы, судя по всему, сумели найти аргументы для нового президента отдать Ассанжа. Весной 2019 года власти Эквадора лишили Ассанжа убежища и взяли с Лондона обязательство не экстрадировать его в США.

Хотя уже тогда было понятно, что это всего лишь вопрос времени. Что и подтвердилось на днях. 

Британские копы вошли на территорию посольства и увели с собой Ассанжа. Он был взят под стражу в центральном полицейском участке Лондона - по обвинению о неявке в суд и нарушении процессуальных норм по уже закрытому дело об изнасиловании.

Но понятно, что это был только формальный предлог. Потому что одновременно в США Ассанжу были предъявлены обвинения в сговоре с целью "неправомерного доступа к компьютерной информации". 

4 января 2021 года суд постановил, что основатель WikiLeaks не может быть экстрадирован в США из-за состояния здоровья, так как страдает аутизмом и клинической депрессией. Указывалось и то, что он склонен к суициду. В одиночной камере в США его состояние может ухудшиться и он совершит суицид.

Но сегодня, 10 декабря, апелляционный суд Англии и Уэльса отменил запрет на экстрадицию Ассанжа в Штаты. Дело вернут в суд первой инстанции. 

То есть это еще не экстрадиция. И судебное колесо снова закрутится. Но родственники Ассанжа уже бьют тревогу, что его скоро вывезут в Штаты и там казнят. 

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Теги: news, новости, Украина, Викиликс, Ассанжа, 7dniv, 7dnivinfo  
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