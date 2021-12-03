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События Сегодня, 22:510
Мужчину в Кривом Роге за подделку свидетельств о вакцинации приговорили к двум годам тюрьмы

За подделку международного свидетельства о вакцинации 42-летнего жителя Кривого Рога приговорили к двум годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в пятницу, 10 декабря.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что в начале ноября 2021 около одного из рынков в Покровском районе города Кривого Рога обвиняемый приобрел у малознакомого мужчины печати врача и больницы одной из областей Украины, а также флеш-носитель с готовыми бланками международного свидетельства о вакцинации.

Распечатав на принтере бланк международного свидетельства о вакцинации и оставляя на нем ложные оттиски печатей, мужчина подделал официальный документ о вакцинации. После чего на сайте объявлений злоумышленник разместил объявление о продаже международных свидетельств о вакцинации за 1200 гривен.

Приговором Октябрьского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области обвиняемый признан виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК, и по совокупности приговоров ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 1 месяц.

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