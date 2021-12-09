Арестович заявил что США передали Украине 30 Джавелинов и 180 ракет

Соединенные Штаты Америки в качестве военной помощи передали Украине 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Радио Свобода 10 декабря.

"Вчера прибыли 30 комплексов "Джавелин" в 180 ракет. Это очередная партия помощи", – сказал Арестович.

По словам советника, часть вооружения уже находится на позициях украинских военных.

"Они ("джавелины" и ракеты – Ред.) будут находиться в опасных направлениях, где именно – решит командование Вооруженных сил Украины. Часть из них уже на позициях", – сказал он.

Алексей Арестович также сообщил, что к новому году наша страна получит еще одну партию военной помощи США. По его словам, речь идет о вооружении из серии противовоздушной обороны, противоракетной обороны и радиотехнической разведки.