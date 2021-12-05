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События Сегодня, 09:0232
Мужчина в Тернополе пришел со своими наркотиками в суд по делу о незаконном изготовлении наркотиков

Охранники на входе в Тернопольский горрайонный суд обнаружили у одного из посетителей инстанции шприц с веществом белого цвета, подозрительном похожим на наркотики.

При этом мужчина явился на заседание по делу о... наркотиках.

Как сообщает в Фейсбуке территориальное управление Службы судебной охраны в Тернопольской области, инцидент случился 8 декабря. 

Как сказано в посте в соцсети, во время проведения поверхностной проверки посетитель суда вел себя крайне  подозрительно и видимо нервничал. Тогда охрана взялась осматривать его наплечную сумку, где обнаружила шприц с веществом белого цвета, похожим на наркотик. Его происхождение участник судебного процесса объяснить не мог.

По предварительным данным, нервного мужчину неоднократно привлекали к ответственности за изготовление наркотических средств. А в Тернопольский горрайонный суд он явился по судебному производству по ст.307 Уголовного кодекса Украины - "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств". По этой статье наказывают лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Главного управления национальной полиции в Тернопольской области.

Мужчина в Тернополе пришел со своими наркотиками в суд по делу о незаконном изготовлении наркотиков
Мужчина в Тернополе пришел со своими наркотиками в суд по делу о незаконном изготовлении наркотиков

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