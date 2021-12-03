Воду с аварийной АЭС "Фукусима" готовятся сбросить в океан

Японская энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) приступила к строительным работам в рамках подготовки к сбросу очищенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Этому решению противятся Южная Корея и Китай.

Об этом сообщает телеканал "NHK" в пятницу, 10 декабря.

TEPCO планирует построить подземный резервуар глубиной около 10 метров, в котором будут измерять концентрацию трития в воде перед ее сливом в океан.

В связи с этим сотрудники компании пригнали на место проведения работ строительную технику и материалы. Ожидается, что в скором времени они приступят к рытью котлована и последующему укреплению его стенок для постройки резервуара.

Правительство Японии в апреле разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной станции "Фукусима-1", которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

Содержание трития в сбрасываемой воде, как уверяют в Токио, будет доведено до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.

В настоящее время в стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды. Сбрасывать ее в океан предполагается поэтапно в течение 30 лет. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено контролировать этот процесс на постоянной основе.

Японская сторона планирует начать сброс воды к весне 2023 года.