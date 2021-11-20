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События Сегодня, 09:3177
Перед новогодними праздниками во львовском парке хвойные деревья закрыли решетками

Во львовском Парке культуры имени Богдана Хмельницкого огораживают хвойные деревья. Так их хотят уберечь от браконьеров.

Об этом сообщает "Общественное" в пятницу, 10 декабря.

Решетки на хвойные деревья устанавливают, чтобы деревья не воровали перед новогодними и рождественскими праздниками.

"Ребята привезут каркас готовый, мы уже сварили. Наденем на елку, забьем в землю штыри, обварим, чтобы вандалы не поломали", – рассказал работник парка Любомир Юськив.

Каркас для хвойных деревьев сделали из старых заборов для детских аттракционов. Так деревья в парке огораживают второй год подряд. Это делают потому, что в 2019 году из парка украли 30 деревьев.

"Конечно, у нас есть камеры, но это ведь не спасает, понимаете. Нам не интересно даже поймать того, кто уже срезал. Ну, представьте себе, срежут эту секвойю. Да, мы будем видеть, а толку с того. Нам важно сохранить и защитить. Мы огораживаем редкие деревья хвойные. Это не простые дешевые елки, которые вроде жалко, но по сути их много. Это редкие деревья, которые мы привозим со всей Украины, из-за границы", - объяснил директор Парка культуры Александр Молодой.

Решетки устанавливают только на ценные хвойные деревья. Таких в парке около 20. Ограждение с деревьев уберут в конце января 2022 года.

 

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