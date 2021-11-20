Перед новогодними праздниками во львовском парке хвойные деревья закрыли решетками

Во львовском Парке культуры имени Богдана Хмельницкого огораживают хвойные деревья. Так их хотят уберечь от браконьеров.

Об этом сообщает "Общественное" в пятницу, 10 декабря.

Решетки на хвойные деревья устанавливают, чтобы деревья не воровали перед новогодними и рождественскими праздниками.

"Ребята привезут каркас готовый, мы уже сварили. Наденем на елку, забьем в землю штыри, обварим, чтобы вандалы не поломали", – рассказал работник парка Любомир Юськив.

Каркас для хвойных деревьев сделали из старых заборов для детских аттракционов. Так деревья в парке огораживают второй год подряд. Это делают потому, что в 2019 году из парка украли 30 деревьев.

"Конечно, у нас есть камеры, но это ведь не спасает, понимаете. Нам не интересно даже поймать того, кто уже срезал. Ну, представьте себе, срежут эту секвойю. Да, мы будем видеть, а толку с того. Нам важно сохранить и защитить. Мы огораживаем редкие деревья хвойные. Это не простые дешевые елки, которые вроде жалко, но по сути их много. Это редкие деревья, которые мы привозим со всей Украины, из-за границы", - объяснил директор Парка культуры Александр Молодой.

Решетки устанавливают только на ценные хвойные деревья. Таких в парке около 20. Ограждение с деревьев уберут в конце января 2022 года.