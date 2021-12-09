Цветами ЛГБТ подсветили здание Киевсовета

Здание Киевской городской государственной администрации подсветили цветом ЛГБТ-сообщества.

Киевские власти декларируют, что это необходимо для привлечения внимание общественности "к важности надлежащей реакции на преступления на почве гомофобии и трансфобии". Сделали это 10 декабря, в Международный день прав человека.

Об этом говорится на сайте КГГА.

"Международный день прав человека отмечают 10 декабря, потому что в этот день 1948 ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Этот революционный документ провозгласил, что права и свободы человека не могут быть ограничены ни по каким признакам. Сегодняшняя акция обращает внимание именно на равенство прав всех без исключения людей. Уверен, что признание каждым из нас этого равенства ведет людей к свободе, взаимоуважению и миру", – сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Инициаторами "радужной" акции выступили Amnesty International и KyivPride.

Директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук сообщила, что сейчас ни законы ни правоохранители "не могут обеспечить надлежащей защиты ЛГБТКИ-людям", именно поэтому, по ее мнению, важно привлекать внимание к проблеме.