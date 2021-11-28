Союзников искать альтернативы российскому газу призвала Великобритания

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании Лизз Трасс заявила, что Соединенное Королевство и его союзники должны работать над поиском альтернатив импорту газа из России.

Об этом британский министр заявила во время своего выступления в Chatham House.

Лизз Трасс сообщила, что планирует работать с партнерами, "чтобы убедиться, что у свободных демократических стран есть возможность получить альтернативу российским поставкам газа".

"Страны свободного мира принимали краткосрочные решения, чтобы получить дешевые источники энергии, доступное финансирование. Однако такие шаги в долгосрочной перспективе наносят урон свободе и демократии. Мы не можем вновь повторить эту ошибку", - добавила Трасс.