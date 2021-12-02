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События Сегодня, 14:0839
Как власти хотят проверить доходы украинцев с 1995 года

Украинцев пугают проверкой всех доходов аж с 1995 года - откуда взялись деньги и имущество, и уплачены ли с них налоги. Причем, если выясниться, что на налогах вы в свое время сэкономили, придется доплатить сейчас.

Такую тотальную верификацию анонсировал на днях министр финансов Сергей Марченко в одном из интервью.

Собственно, сама идея не нова. В законе, который запустил амнистию капиталов  с сентября этого года, прописано, что в течение 9 месяцев Кабмин должен разработать и подать в Раду законопроект об ужесточении ответственности по уплате налога на доходы физических лиц.

Тогда же эксперты говорили, что следующим шагом после амнистии капиталов должны стать косвенные методы оценки доходов и налогообложения. Чтобы люди, которые живут не по средствам, делились с бюджетом. Иначе в налоговой амнистии нет смысла - зачем платить и легализировать деньги, если можно спокойно тратить их без легализации.

Поэтому налоговые проверки, о которых говорит Марченко, собственно, не совсем сюрприз. Другое дело, что раньше о них рассуждали в теории, с прицелом на более отдаленную перспективу. Теперь же Марченко говорит уже о конкретном законопроекте, над которым работает Минфин, и который может вскоре появиться.

Примут ли его депутаты - отдельный вопрос.

"Закон будет сложным. Ведь хотят залезть в карман буквально каждому украинцу", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин

Разбирались, зачем власти хотят проверить доходы украинцев с 1995 года и обложить их налогами.

Сравнят доходы и покупки и доначислят налоги

В интервью журналу "Новое время" министр финансов Сергей Марченко рассказал, что его ведомство работает над концепцией косвенных методов налогообложения. Законопроект на эту тему "практически готов".

"Все должны понимать - за декларированием должны сразу идти косвенные методы налогообложения. Мы сейчас разрабатываем соотвествующий законопроект, у нас фактически есть готовый концепт. Я думаю, что в ближайшее время будем его обсуждать", - сказал Марченко.

Схема следующая -  по окончанию налоговой амнистии (в сентябре 2022 года) налоговая служба будет проводить оценку операций физических лиц по приобретению недвижимости, дорогостоящих вещей и выяснять, на задекларированные ли средства они куплены.

"Условно говоря, если существует факт покупки крупного объекта недвижимости, при этом задекларированных доходов нет, и амнистию человек не проходил, то есть, не показал свои реальные доходы, с которых почему-то не были уплачены налоги… Следствием этого будет то, что налоговая должна доначислить сумму неуплаченных налогов", - заявил Марченко.

При этом, по его словам, налоги доначислят не на всю сумму, а на разницу между задекларированными доходами и стоимостью покупки.

"В момент регистрации договора купли-продажи, например, объекта недвижимости, такая информация появляется в налоговой. Налоговая проверяет информацию, а человека никто беспокоить не собирается, если нет оснований", - пояснил министр.

То есть, верификации будут идти в автоматическом режиме.

"Автоматически налоговая проверяет наличие доходов, уплаченных с 1995 года, суммирует их, все доходы, уплаченные налоги. Затем сопоставляет сумму этих доходов с информацией о покупке объекта недвижимости и его стоимостью. Если человек амнистировал и задекларировал еще доходы, то суммируются также и они, и потом к человеку либо есть вопросы, либо их нет. Я думаю, в большинстве случаев вопросов не будет", - сказал Марченко.

Впрочем, судя по описанной схеме, вопросы будут как раз к очень многим украинцам, - говорит Пендзин.

"Амнистия капиталов не пошла. На сегодня задекларированно порядка 250 млн гривен, это копейки, если учесть, что десятилетиями в страну заводилось по 10-12 млрд долларов ежегодно от заробитчан. Понятно, что с большей части этих сумм никто никакие налоги не платил. Деньги осели на банковских счетах, а валюте, недвижимости и авто. Как только вы на них захотите то-то купить после запуска непрямых методов, сразу появится та самая налоговая составляющая, и придется заплатить государству 18% от суммы покупки. К примеру, если покупаете квартиру за 100 тысяч долларов, еще 18 тысяч готовьте налоговикам. Даже не представляю, какая волна праведного гнева поднимется, если начнут начислять такие огромные налоги", — говорит Пендзин.

"Хотят раскрутить историю на десятки лет назад"

Текста скандального законопроекта, о котором говорит Марченко, пока нет. Но его общий посыл в целом понятен - налоговики будут мониторить все крупные покупки (скорее всего, от 400 тысяч гривен) и сравнивать их с вашими доходами. Как только идет несовпадение - с "лишней" суммы придется платить НДФЛ в размере 18%.

На самом деле к такой схеме немало вопросов.

Первый и самый главный - как налоговики собираются поднимать данные с 1995 года, если на тот момент никаких косвенных методов не было, как нет их и сейчас. А закон, даже если его приму, по конституции обратной силы не имеет.

"В теории фискальная служба может проверить данные по уплате налогов, хотя не с 1995, а с 1996 года, когда у всех украинцев появились идентификационные коды. Но только что это дает. Если я купил квартиру с 1998 или в 2001 году, или даже в 2021 году, и не заплатил с этой суммы налоги, то, значит, так и будет, если на этапе заключения сделки меня не остановили. Если закон по косвенным методам примут, то действовать он должен начать именно с момента принятия, а не "покрыть" автоматом еще почти три десятка лет", - говорит Пендзин.

С ним согласен и банковский юрист Александр Ярецкий. 

"Срок давности по налоговым преступлениям - 10 лет, по доначислению налогов - три года. Никакие новые законы задним числом вводиться не могут. Кроме того разные годы действовали разные правила налогообложения. Скажем, с квартиры до недавних пор  нужно было платить только  1% госпошлины. Других налогов никто не требовал, сделка оформлялась официально , и считалось, что человек перед законом чист. Почему теперь вдруг к нему должны появляться вопросы?  Поэтому открутить историю на десятки лет назад вряд ли получится. Будет масса судебных исков, вплоть до ЕСПЧ, и шансы выиграть у людей очень велики", - говорит Ярецкий.

Второй вопрос - как налоговики будут сводить дебет с кредитом. "Когда-то доллар стоил меньше 2 гривен, сейчас 28. Если я, имея 10 тысяч гривен, купил на них 2 тысячи долларов, а сейчас сдал и получит 280 тысяч, то с какой суммы мне будут оценивать налог", - удивляется Ярецкий.

Третий вопрос - на каком этапе придется отчитываться по налогам. Скажем, если человек продал квартиру, купленную в 1995 году, и приобрел новую, будут ли считаться легальными средства на первый объект? Олег Пендзин считает, что по старой квартире вопросов быть не должно. "Это ваше легальное приобретение, заверенное нотариусом. Вопросы могут быть по сумме разницы между продаже старой квартиры и покупкой новой", - говорит он. Но, в зависимости от того, как именно выпишут новый проект, могут появиться вопросы и по старой квартире. К примеру, где вы на нее взяли деньги и  уплатили ли с них налоги в свое время.

Четвертый вопрос - почему не действует схема непрямых методов оценки доходов на чиновниках. "Для чиновников она прописана давно, и НАЗК имеет право проверять доходы и расходы госслужащих. Тем не менее, модель фактически не работает. Почему она должна заработать массово на простых гражданах?", - удивляется Ярецкий.

Пятый вопрос - в эффективности верификации. Бывший и.о налоговой службы Евгений Олейников говорил, что имеет смысл проверять только очень дорогие покупки и бедных покупателей. "То есть там, где разрыв (в доходах и сумме покупки - РЕД) будет составлять сотни тысяч гривен. А возможно, и миллионы гривен. Никак не меньше. Только в этом случае целесообразно применять непрямые методы. Все остальное - это будет трата кучи ресурсов при очень низкой эффективности", - отмечал он. 

Когда запустят проверки?

То есть, в заявленном виде схема явно сырая, и, как говорят юристы, ее можно будет легко оспорить в судах.

Чтобы не было вопросов по законности, нужно сначала провести так называемое нулевое декларирование.  Это не амнистия капиталов - тут никто ничего не платит, просто вся страна как говорится открывает карты и показывает, что у кого есть. И только после этого запускаются непрямые методы оценки, но уже на имущество и деньги, полученные после нулевого декларирования, - говорит Ярецкий.

Но о всеобщем  нулевом декларировании в Минфине пока ничего не говорят. Да и его введение, после запуска амнистии капиталов (а это фактически то же нулевое декларирование, только за 5% от суммы) выглядело бы, мягко говоря, странно.

Олег Пендзин вообще не уверен, что анонсированный Марченко законопроект сможет пройти Раду, особенно, до выборов.

"Это будет сокрушительный удар по рейтингам власти, Вряд ли на это пойдут", - считает Пендзин.

"В ОП пока нет политической воли по этому вопросу. Поэтому, если вы заметили, и Гетьманцев не сильно анонсирует непрямые методы. А если Минфин над чем-то там работает, то это его дело. Может, на будущее готовят. Вот если Зеленский зайдет на второй срок, то может и ввести, но до этого - большой вопрос", - сказал нам источник, близкий к ОП.

Впрочем, тут еще много зависит от того, что будет с экономикой и наполнением бюджета. Законопроект 5600, который вводит 18% налога на сделки по недвижимости и повышает ренту, тоже считали сомнительным и непроходным. Тем.не менее, его приняли. Так что, если сильно понадобятся деньги в бюджет, власти начнут "трясти" украинцев.

"Уже сейчас налоговая, я уверен, берет на карандаш крупные покупки и проверяет. В будущем можно пойти еще дальше и интегрировать банковскую и налоговую системы, что позволит чуть ли не в режиме реального времени отслеживать все подозрительные активности. Поэтому после принятия нового закона, тотальная верификация и доначисление платежей вполне реальны", - считает Сергей Родлер, аналитик TeleTrade.

Минфин хочет проверить уплату украинцами налогов с 1995 года. Что, как минимум, сомнительно с правовой точки зрения, ведь закон обратной силы не имеет. Но счетчик могут включить на полную.

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Теги: news, новости, Украина, доходы, украинцев, 7dniv, 7dnivinfo  
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