Мужчина в Германии расстрелял жену и детей из-за поддельного сертификата о вакцинации

В немецком городе Бранденбург неподалеку от Берлина антивакцинатор убил свою жену и троих дочерей. Мужчина расстрелял их из пистолета, а после этого выпустил пулю себе в голову.

Об этом сообщает издание Bild.

Причиной такого поступка могло стать то, что на работе у супруги антивакцинатора узнали, что ее сертификат о вакцинации от коронавируса – поддельный.

В своей предсмертной записке мужчина написал, что боялся, что из-за разбирательства по поводу подделки его арестуют, а детей заберут. Такие слухи в соцсетях распространяют противники вакцинации от коронавирусной инфекции.

На самом деле, страх был ничем не обоснован: ни у мужчины, ни у его жены не было судимости, а нарушителям грозил лишь штраф.

Несмотря на это, 40-летний немец на 3 декабря решил свести счеты с жизнью, перед этим убив жену и детей.

Его супруге тоже было 40 лет, а их дочерям – 4,8 и 10 лет. По предварительным данным, все они были убиты во сне, каждую из жертв нашли в кровати.

Убитых обнаружили соседи через полтора дня, они же и вызвали правоохранителей. Как установила экспертиза, они погибли от выстрела в голову с небольшого расстояния. На телах женщины и девочек не было следов борьбы.

Рядом с мужчиной нашли орудие убийства, однако лицензии на пистолет у него не было.

Полиция пока не подтвердила и не опровергла эту версию происшествия, расследование продолжается. На момент инцидента семья находилась на карантине из-за коронавируса.

Мужчина работал учителем и с лета состоял в нескольких онлайн-чатах радикальных противников вакцинации, включая группу Бодо Шиффмана, который отрицает коронавирус.