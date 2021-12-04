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События Сегодня, 18:3939
В Червонограде пьяный мужчина с ножом и саперной лопаткой напал на полицейских во время задержания

35-летний житель Червонограда находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал прохожим ножом и саперной лопаткой, а также оказал сопротивление и напал на полицейских, которые пытались призвать его к порядку.

За содеянное задержанному грозит наказание – до трех лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

10 декабря около 20.00 на оперативную линию поступило сообщение, что на улице Святого Владимира в Червонограде неизвестный мужчина, вооруженный ножом и саперной лопаткой, ведет себя неадекватно, нарушает публичный порядок и угрожает окружающим.

По указанному адресу немедленно выехал экипаж патрульной полиции Червоноградского районного отдела правопорядка. Сотрудники пытались призвать злоумышленника к порядку, однако тот, не реагируя на законные требования, оказал сопротивление и напал на полицейских с ножом. Полицейские применили спецсредства и задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины.

Личность задержанного установлена — им оказался 35-летний житель Червонограда, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — исправительные работы на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.

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