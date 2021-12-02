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События Сегодня, 20:5665
Использовать мат в официальных документах запретили судьям в России

Комиссия Совета судей России по этике запретила представителям профессии использовать нецензурную лексику в официальных документах.

Об этом сообщается в информационном письме, опубликованном на сайте Совета судей России.

"Употребление нецензурной брани и распространение материалов, содержащих нецензурную брань, не только противоречит общепринятым нравственно-этическим нормам, но и при определенных обстоятельствах относится к наказуемым действиям", - говорится в информационном письме.

В комиссии добавили, что присутствие подобных выражений в актах негативно влияет на авторитет правосудия. Это требование в равной степени относится ко всем видам судебных постановлений, которые разрешают спор по существу и выносятся именем Российской Федерации.

Также в комиссии пояснили, что бывают случаи, когда отразить ненормативную лексику в документе необходимо в силу предмета доказывания - например, при назначении по делу лингвистической экспертизы. В таком случае судьям советуют использовать пропуски в бранных словах или на их месте, заменять часть слов определенными символами и так далее.

Как сообщается в информационном письме, распространенная причина появления в тексте акта нецензурной брани - копирование значительных фрагментов текстов обвинительных заключений, исковых заявлений, возражений сторон.
"Подобная практика уже привела к появлению в средствах массовой информации и юридической литературе такого отрицательно характеризующего суды понятия, как "флеш-правосудие", - добавили в Совете судей.

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