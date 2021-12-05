 

Мертвым пропавшего летом украинского заробитчанина нашли в Чехии

События Сегодня, 22:2046
Мертвым пропавшего летом украинского заробитчанина нашли в Чехии

В Чехии правоохранители нашли тело 21-летнего украинца Валентина Игнатюка, уроженца Закарпатской области, который приехал в страну на заработки.

Об этом говорится в сообщении "Книги памяти умерших за рубежом украинцев" в Facebook.

Последний раз парень выходил на связь еще летом этого года – местные полицейские разыскивали его с июля.

В октябре правоохранителям удалось найти тело Валентина в лесополосе с чешскими документами, телефоном и украинским паспортом. В связи с этим личность погибшего удалось идентифицировать достаточно быстро.

Кроме этого, правоохранители обнаружили на теле парня явные признаки избиения и удушения.

Как пишут авторы публикации, сейчас мать Валентина собирает деньги на перевозку сына и ждет завершения всех экспертиз.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Чехия, заробитчанын, мертв, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Мать сдала сына в муниципальную охрану после того как он раскрасил остановку
Мать сдала сына в муниципальную охрану после того как он раскрасил остановку
5-дек-2021, 20:50
В мусорном баке в Киеве нашли человеческие части тела. Полиция задержала подозреваемого
В мусорном баке в Киеве нашли человеческие части тела. Полиция задержала подозреваемого
19-ноя-2021, 09:11
38-летнего замдиректора Львовского истмузея нашли мертвым
38-летнего замдиректора Львовского истмузея нашли мертвым
8-ноя-2021, 10:53
В Польше полицейские избили украинца
В Польше полицейские избили украинца
5-ноя-2021, 09:34
В Полтавской области 15-летний подросток отравился алкоголем на сельском празднике
В Полтавской области 15-летний подросток отравился алкоголем на сельском празднике
16-окт-2021, 11:22

Последние новости

22:20
События
Мертвым пропавшего летом украинского заробитчанина нашли в Чехии
20:56
События
Использовать мат в официальных документах запретили судьям в России
18:41
События
Заблудившихся туристов в Карпатах будут спасать при помощи мобильного приложения
18:39
События
В Червонограде пьяный мужчина с ножом и саперной лопаткой напал на полицейских во время задержания
16:09
События
Президент Литвы о возможном нападении РФ
15:57
События
Мужчина в Германии расстрелял жену и детей из-за поддельного сертификата о вакцинации
15:55
События
Узбека, который приехал покупать трактор не пустили в Украину
14:08
События
Как власти хотят проверить доходы украинцев с 1995 года
14:06
События
Союзников искать альтернативы российскому газу призвала Великобритания
14:04
События
Резкий скачок случаев нарушения режима тишины на Донбассе зафиксировали в ОБСЕ
14:01
События
Цветами ЛГБТ подсветили здание Киевсовета
13:59
События
Ревнивец в Петербурге облил несовершеннолетнюю девушку кислотой. Она в тяжелом состоянии
11:41
Политика
Указ о назначении сбушника Микиты главой Закарпатской ОГА подписал Зеленский
10:57
События
О влиянии сахарного диабета на осложнения после перенесенного коронавируса рассказали украинцам в МОЗ
10:20
События
Что стало понятно из интервью Зеленского о звонке Байдена
10:08
События
Как правильно одеваться, чтобы не замерзать в морозы зимой украинцам посоветовали в МОЗ
09:31
События
Перед новогодними праздниками во львовском парке хвойные деревья закрыли решетками
09:29
События
Аферистка под видом монахини в Белой Церкви выудила у наивной продавщицы $45 тысяч на отмаливание долга
09:19
События
На 10 тысяч гривен за перепрошивку и установку "пиратских" игр на PlayStation оштрафовали жителя Житомира
09:07
События
Воду с аварийной АЭС "Фукусима" готовятся сбросить в океан

Новости ТОП-7

Еще один телеканал приобрел Коломойский2367
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 декабря 20211209
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 декабря 20211170
Вместе с мигрантами в Польшу сбежал белорусский диспетчер и рассказал как садили самолет с Протасевичем674
Огонь по автомобилю на блокпосту на Донбассе открыла Нацгвардия613
Чего ждать от правительства Шольца в Германии286
Санкции против юриста Андрея Портнова и его благотворительного фонда ввели США268

Досуг

Как обойти цензуру в Интернете
Как обойти цензуру в Интернете
Онлайн-цензура противоречит двум основополагающим принципам Интернета: свободе и открытости. Однако власти некоторых стран в 2021 году, по политическим причинам, все еще стремятся ограничить доступ к определенным сайтам для своих граждан.
Вчера, 20:11149
Пластиковые окна нестандартной формы: виды и преимущества
Пластиковые окна нестандартной формы: виды и преимущества
Нестандартные пластиковые окна: разновидности и особенности.
Вчера, 20:03140
Инновации для смартфонов
Инновации для смартфонов
Времена меняются: у людей появляются новые потребности, а работа усложняется и требует применения разных способов ее выполнения. Так технические устройства должны непременно подстраиваться под требования пользователей.
Вчера, 18:49158
Вкусные суши с доставкой на дом: быстро и недорого
Вкусные суши с доставкой на дом: быстро и недорого
Почему доставка суши на дом лучше, чем посещение ресторана. Как сделать заказ и оплатить его.
Вчера, 11:36121
Что необходимо знать об ульях дадан?
Что необходимо знать об ульях дадан?
Пчеловодство - очень сложное и ответственное занятие. Чтобы заниматься пчеловодством, необходимо обеспечить насекомым комфортные и благоприятные условия для проживания.
9-дек-2021, 18:30253
Оригинальные шары «Микки Маус» и шарики-цифры
Оригинальные шары «Микки Маус» и шарики-цифры
Ни одно торжество сегодня, будь то день рождения ребенка или важный юбилей взрослого человека, не обходится без шариков. Они помогают создать праздничную атмосферу, дополнить мероприятие новыми яркими красками, сделать его еще веселее и интереснее.
9-дек-2021, 16:47206

События

Мертвым пропавшего летом украинского заробитчанина нашли в Чехии
Мертвым пропавшего летом украинского заробитчанина нашли в Чехии
В Чехии правоохранители нашли тело 21-летнего украинца Валентина Игнатюка, уроженца Закарпатской области, который приехал в страну на заработки.
Сегодня, 22:2050
Использовать мат в официальных документах запретили судьям в России
Использовать мат в официальных документах запретили судьям в России
Комиссия Совета судей России по этике запретила представителям профессии использовать нецензурную лексику в официальных документах.
Сегодня, 20:5667
Заблудившихся туристов в Карпатах будут спасать при помощи мобильного приложения
Заблудившихся туристов в Карпатах будут спасать при помощи мобильного приложения
Сотрудники ГСЧС Прикарпатья на базе аварийно-спасательного отряда специального назначения представили систему GPS-мониторинга для улучшения безопасности туристов.
Сегодня, 18:4171
В Червонограде пьяный мужчина с ножом и саперной лопаткой напал на полицейских во время задержания
В Червонограде пьяный мужчина с ножом и саперной лопаткой напал на полицейских во время задержания
35-летний житель Червонограда находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал прохожим ножом и саперной лопаткой, а также оказал сопротивление и напал на полицейских, которые пытались призвать его к порядку.
Сегодня, 18:3969
Президент Литвы о возможном нападении РФ
Президент Литвы о возможном нападении РФ
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что вероятность российской агрессии против Украины является очень высокой.
Сегодня, 16:09116
Мужчина в Германии расстрелял жену и детей из-за поддельного сертификата о вакцинации
Мужчина в Германии расстрелял жену и детей из-за поддельного сертификата о вакцинации
В немецком городе Бранденбург неподалеку от Берлина антивакцинатор убил свою жену и троих дочерей.
Сегодня, 15:5794
7 Днів