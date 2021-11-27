Сицилийский епископ сказал детям, что Санта-Клауса не существует. Епархии пришлось извиниться

Римско-католической епархии на Сицилии пришлось публично извиниться после слов епископа к группе детей о том, что Санта-Клауса не существует, а его костюм был создан для рекламы.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Епархия коммуны Ното заявила, что епископ Антонио Стальяно не имел целью разрушить детские мечты за две недели до Рождества. Директор по коммуникациям епархии преподобный Алессандро Паолино сказал, что Стальяно пытался подчеркнуть истинное значение Рождества и историю Святого Николая, дарившего подарки бедным и подвергавшегося гонениям со стороны римского императора.

"Прежде всего, от имени епископа я выражаю свое сожаление из-за этого заявления, которое вызвало разочарование у детей, и хочу уточнить, что намерения монсеньора Стальяно были совсем другими", - заявил Паолино.

Паолино также сказал, что Санта-Клаус – это "эффективный образ, который передает важность дарения, щедрости, обмена".

"Но когда этот образ теряет смысл, вы видите Санта-Клауса, который ассоциируется с потребительством, желанием владеть, покупать, покупать и покупать еще, тогда вы должны переоценить его, придав ему новый смысл", – отметил Паолино.