Аккаунт премьера Индии в Twitter взломали хакеры и разместили в нем сообщение о криптовалюте

Персональный аккаунт индийского премьер-министра Наррендры Моди в Twitter взломали неизвестные, разместив на нем неправдивое сообщение о криптовалюте.

Об этом сообщил его офис в социальной сети.

"Twitter был оповещен и учетная запись была немедленно защищена", - говорится в сообщении.

Сообщение, которое разместили хакеры, касалось криптовалюты.

"Индия официально приняла биткоин в качестве законного платежного средства. Правительство официально купило 500 биткоинов и раздает их всем жителям страны", - говорилось в тексте.

Позже сообщение удалили, а вместо него начали говорить о взломе аккаунта.

"Аккаунд Нарендры Моди был на очень короткое время взломан. О проблеме сообщили в Twitter, после чего аккаунт восстановили", - рассказали у индийского премьера.