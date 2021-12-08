Радуцкий заявил что третью дозу вакцины от коронавируса уже в январе начнут вводить украинцам

Министерство здравоохранения прогнозирует запуск бустерной дозы вакцины от коронавируса с средины января следующего года.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий, передает "Суспильне".

"Бустерную дозу Минздрав планирует делать с средины января. Планируется по группам риска разрешить третью бустерную дозу. Но это не связано с "Омикроном", - сказал он.

В то же время Радуцкий уточнил, что в Украине пока не зафиксировали заражения "Омикроном".

"Сегодня есть данные не очень плохие. По поводу "Омикрона": да, он очень заразен, но не дает такого тяжелого течения болезни, как давала "Дельта". Это еще не точные данные, чтобы не было воспринято как официальное", - уточнил он.