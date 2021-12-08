10 детей под Львовом отравились неизвестным веществом после хоккейного матча

В городе Новояворовск Львовской области 10 детей отравились неизвестным веществом, в связи с чем их родители были вынуждены обратиться в больницу.

Об этом сообщает "Львовский портал".

Так, жалобы на плохое самочувствие у детей начали поступать в субботу, 11 декабря. В департаменте гражданской защиты населения Львовской ОГА утверждают, что четверым пострадавшим пришлось оказывать помощь амбулаторно.

Врачи поставили им диагноз "отравление неизвестным веществом". Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

Известно, что все пострадавшие дети ходили на хоккейный матч. Сейчас ведется расследование инцидента.