Участник штурма Капитолия сбежал в Беларусь и просит там убежища

49-летний участник штурма Капитолия Эван Ньюман, которого обвиняют в нападении на полицию, сбежал из Соединенных Штатов в Беларусь, где сейчас просит политического убежища.

Об этом сообщает Reuters.

Мужчина покинул США в феврале, а первое обвинение против него выдвинули в марте. Еще одно добавилось к делу 10 декабря – в нем говорится о нарушении 14 уголовных статей.

В частности, Ньюман был замечен на видео во время событий в Капитолии 6 января – мужчина стоял перед баррикадами возле западного фасада здания. По информации следователей, в какой-то момент он снял противогаз и крикнул полиции: "Я готов умереть, а вы?". После этого мужчина бросился на нескольких правоохранителей, используя баррикаду как таран.

Сам Ньюман утверждает, что сначала уехал в Швейцарию, а затем в Италию. После этого он приехал в Украину, где якобы проживал в Киеве и Житомире. А после того, как "заметил слежку" решил перебраться в Беларусь. Границу он при этом пересек нелегально.