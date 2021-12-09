 

Почему президент Хорватии возмутился визитом премьера своей страны в Украину

События Сегодня, 16:5594
Почему президент Хорватии возмутился визитом премьера своей страны в Украину

Набирает обороты скандал вокруг визита премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича в Украину, где он обсуждал с Зеленским "хорватский сценарий" для Донбасса, под которым обычно понимается возвращение неподконтрольных территорий силой.

Дома Пленковичу досталось на орехи от местного президента Зорана Милановича, назвавшего украинскую поездку премьера на фоне высокого напряжения в отношениях с Россией "чистым шарлатанством".

По мнению Милановича, визит Пленковича может плохо отразиться на отношениях Хорватии и России.

"У меня симпатия к Украине, но я не ненавижу Россию. Достаточно неудобная позиция. Однако 100 тысяч российских солдат находятся на границе с Украиной, неизвестно, что будет завтра. Что значит это проявление бесконечной любви?", - заявил он.

Президент Хорватии призвал украинцев не обижаться, но заявил, что не считает, что данный визит можно отнести к внешней политике Хорватии.

"Это ужасно серьезные вещи. Для меня это просто шарлатанство", – сказал президент Хорватии.

Пленкович в ответ назвал заявление президента Хорватии "позорным". Зеленский обиделся и ответил Милановичу в Twitter.

"Если бы более ста тысяч военных стояли на границе с Хорватией, президент Миланович назвал визит премьер-министра Украины в Загреб не "шарлатанством", а проявлением солидарности и дружбы", - написал Зеленский.

Накануне Зеленский объявил на совместной пресс-конференции с Пленковичем о создании рабочий группы по использованию хорватского опыта реинтеграции территорий. Также хорватский премьер подписал декларацию о "европейской перспективе в Украине".

Разбирались, почему украинская поездка Пленковича вызвала скандал в Хорватии и что это значит для Украины.

Лидер "Кукурику" против друга владельца киевского "Арсенала"  

У президента Хорватии Милановича традиционно сложные отношения с премьером Пленковичем.

Миланович - социал-демократ, его политическая сила сформировала в 2011 году коалицию "Кукурику". В то же время премьер Пленкович - представитель правой партии Хорватское демократическое содружество. Миланович возглавлял правительство в 2011-2016 годах и всячески пытается добиться того, чтобы левоцентристская коалиция "Кукурику" вернула себе власть в стране. Но на прошлогодних досрочных парламентских выборах снова победила партия Пленковича.

"Критика премьер-министра из уст президента звучит часто и по любому поводу. Уверен: если бы Пленкович не поехал в Киев, Миланович критиковал бы его за пассивность в украинском вопросе. Но следует учесть также и то, что Миланович - последовательный сторонник вывода России из-под санкций, - говорит "Стране" политолог Константин Бондаренко. - В прошлом году он отказался финансировать инициативу "Трехморья" как антироссийскую по своей сути. Он неоднократно критиковал некоторые действия США как таковые, которые отрицательно влияют на градус напряжения в Европе. В то же время Пленкович - давний друг Украины, он неоднократно выступал с поддержкой нашей страны. Будучи депутатом Европарламента, возглавлял комитет парламентского сотрудничества ЕС-Украина. Один из первых своих визитов на посту премьер-министра, через месяц после избрания, совершил в Украину. Близкий приятель Пленковича, бывший футболист и бизнесмен Ивица Пирич, является владельцем футбольного клуба "Арсенал-Киев", а также почетным консулом Украины в Хорватии. Поэтому в конфликте между Милановичем и Пленковичем нет ничего чрезвычайного - политическая конкуренция, усиленная мировоззренческими позициями президента Хорватии".

Олег Хавич, эксперт по Балканам и сотрудник портала "Балканист" в Республике Сербской (этнитет в составе Боснии и Герцеговины) также говорит, что ситуация с визитом в Украину стала поводом для очередного раунда перепалок между президентом и премьером Хорватии.

"К этому привыкли и в самой Хорватии, и на всех Балканах. Они регулярно, практически каждую неделю, обмениваются колкостями, претензиями, выпадами. Впервые поводом для таких перепалок стала Украина. Тут стоит отметить два момента. Кроме того, что это стандартный случай для Хорватии (и то, что Миланович назвал визит Пленковича "шарлатанством", - это еще не самые сильные слова, которые президент употреблял в отношении премьера), есть еще одно обстоятельство. Миланович прямо сказал, что в случае чего, Пленкович "свалит" (именно такое слово было употреблено) в Брюссель, а хорватских военных в Украине все равно не будет. Стоит отметить, что Миланович активно пользуется своим статусом верховного главнокомандующего, ездит к военным, демонстрирует, что именно ему подчиняется армия. Это был такой намек, что Пленкович может что угодно обещать Зеленскому, но хорватские войска в Украину не поедут ни в каком случае. И второй момент - Миланович прямо заявил, что у него есть симпатии по отношению к Украине, но он при этом "не ненавидит" Россию. И вся эта история значительно шире, чем пытается подать Пленкович", - говорит нам Хавич.    

"Хорватский сценарий для Украины"        

Зеленский на брифинге после общения с Пленковичем сказал, что "нам интересен опыт Хорватии по мирной реинтеграции территорий".

"Мы сегодня очень детально говорили об этом с премьер-министром, согласовали план действий рабочей группы по передаче опыта Хорватии по мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. Этот документ будет подписан нами в Брюсселе 15 декабря", - заявил Зеленский.

При этом под "хорватским сценарием" обычно в Украине понимается отнюдь не мирный опыт реинтеграции неподконтрольных территорий. А как раз опыт военный - силовая операция против "республик" Донбасса по типу той, что хорваты в 1995 году провели против сербов (операция "Буря").

Эксперты говорят, что такой сценарий для Донбасса сейчас нереален.

"У нас под хорватским сценарием понимают исключительно силовую ликвидацию остатков Сербской Краины в 1995 году - вопреки рекомендациям западных дипломатов относительно создания сербской автономии в составе Хорватии. Но у нас не учитывают несколько важных моментов. Во-первых, операции "Буря" и "Молния" по своей сути являлись актами геноцида, сопровождавшимся серьезными демографическими изменениями (78 тысяч беженцев-сербов, вынужденно покинувших родные земли); во-вторых, нынешняя Россия и Югославия в 1995 году - разные по своему характеру и возможностям страны, равно как и то, что разными по характеру лидерами являются Путин и Милошевич. Третье: конфликт на Балканах не носил большого геополитического значения, это все же были локальные войны; в случае конфликта на Донбассе видим четко выраженные интересы больших геополитических игроков - США и России. Именно поэтому попытка повторения в Украине хорватского сценария приведёт не к решению проблемы, а к ее усугублению в геометрической прогрессии", - говорит Бондаренко. 

Впрочем, помимо силового пути возвращения территорий под свой контроль у Хорватии действительно есть и мирный опыт реинтеграции. Но и с ним все очень неоднозначно. 

"Когда в Украине говорят о хорватском опыте реинтеграции территорий, обычно имеют в виду операцию "Буря", которая, мягко говоря, не была мирной и закончилась самой крупной этнической чисткой в Европе после Второй мировой войны. Но многие не знают, что у Хорватии действительно есть опыт мирной реинтеграции территорий. Речь идет о Западной Славонии - регионе на границе с Сербией, там были совместные полицейские патрули, в которых были сербы и хорваты.  Территория мирно вернулась под контроль Хорватии, хотя до того была занята сербами. Но при этом многие вне Хорватии не любят вспоминать, что после этой реинтеграции сербы на этой территории превратились в дискриминированное меньшинство, по сербским селам регулярно разъезжают хорватские неонацисты с песенками типа "будем резать сербов". Последний такой случай был на православную Пасху в этом году. А в Вуковаре (городе хорватского региона Славония) принципиально не разрешают устанавливать таблички с названиями улиц на кириллице, хотя подобные вещи были оговорены еще во время этой самой мирной интеграции", - говорит Олег Хавич.       

"Боятся Украины" 

Тем временем напряжённость Запада в отношениях с Россией и заявления об угрозе "российского вторжения" может отвадить от контактов с Украиной и лидеров других страны.

"Разговоры об "угрозе нападения России" влияют на настроения политических элит и внутри Украины, и на многие малые страны ЕС. Особенно на те, которые не являются "выгодополучателями" от украинского конфликта. Многие из лидеров этих стран тоже занимают более осторожную нейтральную позицию, потому что для них коллапс в Украине означает продвижение линии фронта ближе к ним и несет для них существенные риски. Многие элиты стран Восточной и Центральной Европы еще помнят Вторую мировую и последствия вмешательства в конфликт на одной из сторон (как, например, это произошло с Хорватией). Поэтому кризисы отношений, особенно в слабозащищенных странах, между прозападными элитами и местными элитами, ориентированными на национальные интересы, будут проявляться не только в Хорватии, но и в других государствах. Страх, что бы ни говорили, ходит, и в Центральной, и в Восточной Европе. Легко говорить странам, которые на островах, имеют ядерное оружие и понимают, что конфликт на их территории вряд ли развернется. Другие же страны откровенно боятся", - говорит нам политолог Руслан Бортник.

Что говорят в Хорватии и чего ждать Украине 

В самой Хорватии мнения по поводу скандального визита премьера Пленковича в Украину разделились.

"Одни солидарны с Милановичем, который, по их мнению, хочет баланса, мол, нечего нам ввязываться в чужой конфликт и накликать гнев России. Часть хорватских элит также разгневана, считая, что Пленкович пытается спровоцировать Россию по приказу Брюсселя, а взамен ему предложили высокое положение в ЕС. Называют это катастрофой во внешней политике, и что даже намного более крупные и сильные игроки, чем Хорватия, не осмеливаются на такие шаги, которые совершил Пленкович в Украине, пытаясь выслужиться перед Брюсселем. Потому что они не хотят конфронтации с Россией. И что действия Пленковича никак не помогут Украине, но нанесут ущерб Хорватии, ее государственным и национальным интересам. А реальная помощь Украине может прийти только из США. Но есть и противоположное мнение, поддерживающее Пленковича. Часть элит считает, что в то время, когда весь ЕС и НАТО поддерживают Украину, осуждая действия России против Украины, поездка премьера в Киев была разумным решеним, а шарлатанство - это то, чем занимается Миланович, став "новым Земаном" (считающийся пророссийским президент Чехии, - Ред.)", - сказал "Стране" хорватский журналист Йосип Ковач.

Для Украины, полагают эксперты, вряд ли стоит ждать прорывных последствий от визита Пленковича.   

"Пленкович уже третий раз обещает поделиться опытом реинтеграции. Это еще было во времена Порошенко, и ничего не было сделано. Думаю, и в этом раз будет так же. В лучшем случае пару чиновников из Украины приедут в Хорватию "перенимать опыт". Не удивлюсь, если это будет летом и будут они не в Вуковаре, а где-нибудь в Сплите на пляже", - иронизирует Хавич.

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