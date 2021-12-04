Марш антивакцинаторов завершился в Киеве

Участники марша антивакцинаторов в Киеве 12 декабря прошлись от Европейской площади до парка Шевченко. Там организаторы выступили перед собравшимися, и мероприятие завершилось.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Это игра на выживание. Мы должны сказать категорическое нет законопроекту 4142", - заявили организаторы протеста, направляясь в парк Шевченко.

Дойдя до пункта назначения, организаторы шествия выступили перед протестующими. Акция прошла мирно, без радикальных призывов и действий. По словам организаторов, они будут выходить на протесты, когда в Верховной Раде буду рассматривать законопроект №4142 чтобы не допустить его принятия.