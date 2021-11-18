Состояние здоровья Саакашвили будет оценивать психиатр

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проверит психиатр. Об этом заявил один из врачей медицинского консилиума, созданного при омбудсмене страны Григол Григолия, передает Sputnik Грузия.

"Распространилась информация, что Саакашвили ослаб, ему тяжело стоять и говорить. Также у нас есть информация, что он получает большие дозы психотропных веществ, поэтому необходимо, чтобы консилиум посетил экс-президента в больнице и узнал, какое медикаментозное лечение он получает", - сказал Григолия.

Проверить состояние психологического здоровья Саакашвили решили после слов руководителя реабилитационного центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани о том, что политику в тюремной больнице вводили психотропные препараты.

Также информацию о том, что политик принимает психотропы подтвердила и лечащий врач Саакашвили Нино Гогоришвили. Из-за этого у экс-президента якобы даже появились проблемы со сном.