Летевший в Сочи самолет встретился с неопознанным объектом и сменил курс, чтобы избежать столкновения

В России заявили, что самолет рейса Екатеринбург-Сочи изменил маршрут, чтобы уклониться от столкновения с неопознанным воздушным объектом.

Об этом сообщает Следственный комитет РФ, передает "Интерфакс".

"Сегодня стало известно, что самолет одной из российских авиакомпаний, следовавший из города Екатеринбурга в город Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна. На борту лайнера находилось более 160 человек", - говорится в сообщении.

Также известно, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в инциденте и "доложить об обстоятельствах".

На данный момент неизвестно, о каком объекте идет речь.