Появилось новое видео как замглавы МВД Гогилашвили материт полицейского

Замглавы Министерства внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, который 11 декабря устроил скандал на блокпосте, обматерив полицейских, оказывается уже не первый раз хамит правоохранителям в той же манере, что и на блокпосту на Донбассе.

Так, в сети появилось соответствующее видео двухнедельной давности из Киева, где он также возмущается тем, что его остановила полиция. И с той же "предъявой" - "ты что, начальство своё не узнаешь?".

Видео опубликовано на YouTube-канале "Украинской правды".

Кроме этого, Гогилашвили назвал полицейского, снимающего видео, "тупым", "дураком" и задал вопрос о том, "вменяемый" ли правоохранитель.