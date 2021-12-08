 

Какие санкции против России готовят на Западе и болезненны ли они для РФ

События Сегодня, 21:4429
Какие санкции против России готовят на Западе и болезненны ли они для РФ

Группа семи (G7), которая призвала Украину и РФ вернуться за стол переговоров, предупредила Россию, что ее гипотетическое вторжение на территорию Украины повлечет серьезные последствия и вынудит заплатить высокую цену.

Об этом сообщает "ТАСС" в воскресенье, 12 декабря, со ссылкой на черновой вариант коммюнике глав внешнеполитических ведомств неформального объединения, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

"У России не должно быть сомнений, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьезную цену", - говорится в заявлении стран G7.

Министры "семерки", завершившие двухдневную встречу в английском Ливерпуле, также призвали Москву к снижению напряженности на российско-украинской границе, к приверженности международным обязательствам в плане транспарентности военной активности и дипломатическому взаимодействию.

Сегодня о санкциях высказался и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подтвердил, что американский лидер Джо Байден говорил Владимиру Путину о санкциях против России в случае вторжения в Украину (подготовку которого в Москве отрицают).

"Да, действительно, Байден говорил о том, что, если будет вот это эфемерное вторжение в Украину — видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда, - вот тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобное", - сказал Песков.

Новую информацию по санкциям прокомментировал Telegram-канал "Политика Страны".

"Если просуммировать информацию от Пескова и утечки в западных СМИ, то можно сделать вывод, что под "адскими санкциями", которыми Запад угрожает России, понимается в первую очередь отключение РФ от системы банковских платежей SWIFT.

Насколько это будет действительно "адский" удар? В самой России полагают, что он будет болезненным, но далеко не смертельным.

В РФ ещё с 2014 года действует свой аналог SWIFT - Система передачи финансовых сообщений (СПФС). К которой помимо российских банков подключены банки во многих странах СНГ, а также дочки российских банков в странах Запада. Через последние как раз и можно будет и дальше проводить платежи за поставленную продукцию.

То есть внешняя торговля России не остановится, хотя и первое время, безусловно, будет затруднена (пока в основных странах-внешнеторговых партерах РФ будут внедряться альтернативные SWIFT системы).

Куда более болезненным ударом по экономике РФ, по оценке самих российских аналитиков, могло бы стать введение эмбарго на закупки российских нефти и газа (как в своё время поступили с Ираном). Но в нынешних условиях энергетического кризиса и "зелёного перехода" это привело бы к коллапсу европейской (да и в целом мировой) экономики, а потому такая идея даже в сливах от западных СМИ не встречается.

К слову, в американских медиа говорят, что и отключение России от SWIFT вопрос ещё очень дискуссионный и не факт, что эту меру применят.

Потому что отключение от SWIFT ещё сильнее может сблизить Россию с Китаем, что Западу совсем не нужно.

Кроме того, бытует точка зрения, что вся нынешняя кампания в СМИ вокруг "подготовки вторжения России в Украину" - не более чем дымовая завеса для администрация Байдена, чтоб обосновать необходимость диалога с Россией с выходом на стратегические договорённости с ней "ради безопасности в Европе".

Одна стратегическая договорённость де-факто уже реализована - снята угроза санкций против Северного потока-2, который теперь уже, судя по всему, будет запущен.

И потихоньку, под прикрытием заявлений о "подготовке российской агрессии", начинается движение к ещё более масштабной сделке - по поводу гарантий не расширения НАТО на восток", - говорится в публикации.

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Теги: news, новости, Украина, G7, Россия, санкции, 7dniv, 7dnivinfo  
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