 

Что написано в проекте №4142 против которого протестуют антивакцинаторы

События Сегодня, 09:4374
Что написано в проекте №4142 против которого протестуют антивакцинаторы

Сегодня в Киеве на Европейской площади прошла акция антивакцинаторов. Главное требование митингующих - снять с рассмотрение Верховной Рады законопроект №4142. Аналогичные митинги прошли и в других городах. Антивакцинаторы заявляли, что он вводит в стране обязательную вакцинацию, позволяет увольнять с работы не вакцинированных и даже изымать имущество у граждан. 

"Страна" решила разобраться, что на самом деле представляет из себя этот законопроект.

Незаметный закон

Сам законопроект №4142 "О системе общественного здоровья" достаточно старый. Он был подан в Раду еще осенью 2020 года (среди его авторов глава профильного парламентского комитета Михаил Радуцкий). Но накануне первого чтения особых протестов по поводу этого документа не было. Зарегистрированная петиция об отклонении проекта набрала всего чуть более 600 подписей из необходимых 25 тысяч. То есть, изначально законопроект общественного резонанса практически не вызвал. 

"Просто на тот момент приняли его втихую, да и тема принудительной вакцинации для людей стояла менее остро, чем сейчас. В свете обязательной вакцинации и отстранения украинцев от работы с лишением зарплат закон о прививках для всех заиграл новыми красками", - говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Проект проголосовали в первом чтении в феврале 2021 года, но затем документ забуксовал. К нему внесли более 800 поправок, с которыми в профильном комитете разбирались буквально до последнего времени.

На первый взгляд, законопроект достаточно безобидный.

Он прописывает сам термин общественное здоровье, а также создание обновленной санитарно-эпидемиологической службы.

Предлагается ориентироваться не на бывшую СЭС, которую, напомним, расформировали, а на эпидемиологические службы в Европе (в частности, Франции и Словакии). Такая служба - должна включать 25 подразделений в регионах (региональных центров контроля и профилактики болезней),  которые станут заниматься исследовательской, аналитической работой, разработкой госпрограмм по борьбе с заболеваниями, прогнозированием рисков эпидемий и пр.

Фактически уже с лета этого года Минздрав создает по регионам такие подразделения санитарной службы. Но для того, чтобы новая структура полноценно заработала, нужно принять закон.

Власти заявляют, что создание такого центра - одно из условий, на которое подписалась Украина перед ЕС. В дальнейшем новая структура должна интегрироваться в европейскую систему эпидемиологического надзора.

Но новая система общественного здоровья - далеко не все, что есть в новом проекте. В документ включили массу пунктов, касающихся разных сфер жизни, вплоть до строительства. К примеру, в нем есть пункт о запрете шифера в Украине, что, как мы уже писали, может привести к росту цен на кровельные материалы. То же самое - по воде, жилью и прочему. Буквально все стороны жизни будут анализироваться на стандарты общественного здоровья.

И то, что окажется "непроходным" могут попросту запрещать. Что, возможно, и неплохо для здоровья, но с учетом экономической ситуации в стране, может сильно ударить по кошелькам граждан. 

Вакцинация и штрафы за заражение

Но самое интересное - дальше. В проекте прописаны права и обязанности граждан и бизнеса.

В частности, субъекты хозяйствования должны проводить все медико-санитарные мероприятия, разработанные уполномоченным органом, выполнять предписания должностных ли. Отдельно прописано, что должны отстраняться от работы, учёбы, посещения учреждений образования лиц, которыми являются носителями возбудителей инфекционных болезней или контактными лицами, а также тех, кто уклоняется от обязательного медосмотра или вакцинации.

То есть, фактически пункты, которые есть в приказах Кабмина об отстранении от работы невакцинированных групп украинцев (учителей, транспортников, работников стратегических предприятий и др) предлагается закрепить на законодательном уровне.

При этом они будут касаться уже не только коронавируса, но и всех без исключения инфекционных болезней - и тех, которые есть, и тех, которые еще могут появиться в будущем.

На уровне обязанности для физлиц, то есть, обычных граждан, выписали пункт о прохождении медицинских осмотров и вакцинации "в предусмотренных законодательством случаях". Лица, которые уже заболели, обязаны выполнять требования медработников для исключения распространения болезни и в отношении порядка и условий лечения.

Есть также пункт, согласно которому выехать за границу в страны с высокой эпидемиологической опасностью, украинцы смогут только после того, как сделают обязательные прививки.

Прививки вообще возводятся в ранг обязательных. Прописано, что детям, которые не получили профилактических прививок по календарю вакцинации, посещение образовательных учреждений запрещено. И даже если все прививки сделаны, но с нарушением календаря, решение о посещении ребенком садика или школы должен принимать консилиум.

Показательный пункт по эпидемиологическим расследованиям. В нем прописано, что если удастся установить человека, который спровоцировал начало вспышки (так называемый нулевой пациент), то он должен будет компенсировать затраты на проведение эпидрасследования, дезинфекцию, медосмотр и лечение всех пострадавших, вред, причиненный их имуществу и здоровью. Если такого "нулевого пациента" не найдут - все за счет местных и государственного бюджетов.

"То есть, фактически прописали, что если человек имел несчастья заболеть и кого-то заразил, ему включат счетчик по полной. Чуть ли не борьбу с эпидемией он должен профинансировать со своего кармана", - говорит Кравец.

Позволят забирать имущество

Еще один неоднозначный пункт - о карантине. На территории, где он объявляется, по сути, включаются законы военного времени.

Уполномоченный орган имеет право привлекать транспортные средства, строения, оборудование, любое имущество, вне зависимости от формы собственности, для "профилактических противоэпидемиологических мероприятий". Правда, говорятся о "последующей компенсации" стоимости или затрат. 

Также в законопроекте содержатся пункты, позволяющие применять в Украине препараты, которые не прошли всего цикла клинических испытаний. 

Напомним: на волне эпидемии вакцины от ковида тоже начали использоваться еще до окончания клинических испытаний. Но это произошло не только в Украине, а по всему миру, препаратам присваивали статус для экстренного применения. Но ведь эпидемии глобального масштаба случаются не каждый год. Поэтому зачем законодательно прописывать нюансы, которые должны решаться оперативно - непонятно.

"В законопроекте вообще статьи Конституции нарушаются десятками. Не удивительно, что главное экспертное управление ВР рекомендовало вернуть документ на доработку", - говорит Кравец.

В тоже время с точки зрения властей логика в принятии этого закона есть. Сейчас все ограничения (включая отстранение от работы не привитых) принимаются постановлениями правительства или же даже приказами Минздрава. И суды активно начинают выносить решения в пользу отстраненных не вакцинированных учителей по всей стране.

После принятия закона, ограничительные меры получат более серьезное юридическое обоснование. И хотя иски все равно будут подаваться со ссылками на нарушения Конституции, успешно оспаривать отстранения от работы будет уже сложнее.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, антивакцинаторы, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

В Австрии будут штрафовать до 7200 евро за отказ от вакцинации
В Австрии будут штрафовать до 7200 евро за отказ от вакцинации
30-ноя-2021, 10:00
Пускать без ковид-документов перестанут с понедельника в Раду
Пускать без ковид-документов перестанут с понедельника в Раду
14-ноя-2021, 10:44
Как с 8 ноября учителей начали лишать работы и зарплат
Как с 8 ноября учителей начали лишать работы и зарплат
8-ноя-2021, 22:22
Как чиновников и учителей оставят без работы и зарплат уже с 8 ноября
Как чиновников и учителей оставят без работы и зарплат уже с 8 ноября
7-ноя-2021, 10:08
На петицию о принудительной вакцинации ответил Зеленский и обратился к Стефанчуку со Шмыгалем
На петицию о принудительной вакцинации ответил Зеленский и обратился к Стефанчуку со Шмыгалем
23-окт-2021, 21:15

Последние новости

10:30
События
Из-за карты на организованном Байденом "саммите за демократию" отключили видео выступления министра из Тайваня
10:28
Политика
На заседание фракции, чтобы обсудить медреформу и кандидатов в Нацсовет по ТВ соберутся сегодня "слуги"
10:26
События
О "тяжелых последствиях" для НАТО в случае расширения альянса на восток заявили в МИД России
10:18
События
Президент ЮАР заболел Covid-19
10:16
События
Годовая инфляция в США достигла максимума почти за сорок лет
10:14
События
Как в Украине хоронят бездомных
10:13
События
Отстраненному от работы директору школы без прививок выплату моральной компенсации впервые присудил суд
10:12
События
Экс-воспитанник православной школы в России взорвал бомбу на территории женского монастыря
09:43
События
Что написано в проекте №4142 против которого протестуют антивакцинаторы
08:59
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 декабря 2021
Вчера, 2021-12-12
21:44
События
Какие санкции против России готовят на Западе и болезненны ли они для РФ
19:38
События
Появилось новое видео как замглавы МВД Гогилашвили материт полицейского
17:27
События
Летевший в Сочи самолет встретился с неопознанным объектом и сменил курс, чтобы избежать столкновения
17:25
События
Состояние здоровья Саакашвили будет оценивать психиатр
17:18
События
Марш антивакцинаторов завершился в Киеве
17:17
События
Отложить оружие и урегулировать ситуацию на Донбассе призвал Папа Римский Франциск
16:55
События
Почему президент Хорватии возмутился визитом премьера своей страны в Украину
14:00
События
Участник штурма Капитолия сбежал в Беларусь и просит там убежища
13:02
События
С границы Беларуси и Польши 3,5 тысячи человек эвакуировал Ирак
12:48
Политика
Кузяра рассказал как его похитили в Турции и вывезли в Украину

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 декабря 20211553
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 декабря 2021909
Узбека, который приехал покупать трактор не пустили в Украину877
Радуцкий заявил что третью дозу вакцины от коронавируса уже в январе начнут вводить украинцам709
Мертвым пропавшего летом украинского заробитчанина нашли в Чехии428
О влиянии сахарного диабета на осложнения после перенесенного коронавируса рассказали украинцам в МОЗ412
Казанскому стрелку Галявиеву предъявили окончательное обвинение306

Досуг

Что посмотреть в Стамбуле зимой?
Что посмотреть в Стамбуле зимой?
Турция может быть прекрасным местом для отдыха не только летом, но и зимой. Особенно город Стамбул. Да, на пляжный отдых рассчитывать уже нельзя.
Сегодня, 10:4048
Перспективы получения высшего образования в Европе
Перспективы получения высшего образования в Европе
Получение высшего образования в разных странах Европы. Условия поступления для иностранных граждан, стоимость обучения, возможность получения бесплатного образования.
11-дек-2021, 14:31177
Как обойти цензуру в Интернете
Как обойти цензуру в Интернете
Онлайн-цензура противоречит двум основополагающим принципам Интернета: свободе и открытости. Однако власти некоторых стран в 2021 году, по политическим причинам, все еще стремятся ограничить доступ к определенным сайтам для своих граждан.
10-дек-2021, 20:11234
Пластиковые окна нестандартной формы: виды и преимущества
Пластиковые окна нестандартной формы: виды и преимущества
Нестандартные пластиковые окна: разновидности и особенности.
10-дек-2021, 20:03219
Инновации для смартфонов
Инновации для смартфонов
Времена меняются: у людей появляются новые потребности, а работа усложняется и требует применения разных способов ее выполнения. Так технические устройства должны непременно подстраиваться под требования пользователей.
10-дек-2021, 18:49225
Вкусные суши с доставкой на дом: быстро и недорого
Вкусные суши с доставкой на дом: быстро и недорого
Почему доставка суши на дом лучше, чем посещение ресторана. Как сделать заказ и оплатить его.
10-дек-2021, 11:36180

События

Из-за карты на организованном Байденом "саммите за демократию" отключили видео выступления министра из Тайваня
Из-за карты на организованном Байденом "саммите за демократию" отключили видео выступления министра из Тайваня
Во время проходившей онлайн панельной дискуссии на организованном США "саммите за демократию" выступление министра цифровых технологий Тайваня Одри Тан по настоянию Белого дома было переведено в режим без видео.
Сегодня, 10:3065
О "тяжелых последствиях" для НАТО в случае расширения альянса на восток заявили в МИД России
О "тяжелых последствиях" для НАТО в случае расширения альянса на восток заявили в МИД России
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что в случае расширения НАТО на восток альянс ожидают "тяжелые последствия". 
Сегодня, 10:2663
Президент ЮАР заболел Covid-19
Президент ЮАР заболел Covid-19
Сирил Рамафоса, президент Южно-Африканской Республики, где распространяется новый штамм коронавируса "Омикрон", заболел Covid-19. Его полномочия переданы вице-президенту страны Дэвиду Мабузе.
Сегодня, 10:1864
Годовая инфляция в США достигла максимума почти за сорок лет
Годовая инфляция в США достигла максимума почти за сорок лет
Потребительские цены в США в годовом выражении по итогам ноября ускорили рост до 6,8% с 6,2% месяцем ранее, а в месячном - подскочили на 0,8%.
Сегодня, 10:1666
Как в Украине хоронят бездомных
Как в Украине хоронят бездомных
Умерший бездомных хоронят на кладбищах без имен с номерами на крестах вместо имен.
Сегодня, 10:1468
Отстраненному от работы директору школы без прививок выплату моральной компенсации впервые присудил суд
Отстраненному от работы директору школы без прививок выплату моральной компенсации впервые присудил суд
В Закарпатской области суд аннулировал отстранение от работы невакцинированного директора Виноградовской средней школы и присудил выплатить ей 25 000 гривен моральной компенсации.
Сегодня, 10:1368
7 Днів