Отстраненному от работы директору школы без прививок выплату моральной компенсации впервые присудил суд

В Закарпатской области суд аннулировал отстранение от работы невакцинированного директора Виноградовской средней школы и присудил выплатить ей 25 000 гривен моральной компенсации.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

"Взыскать с КУ "Центр по обслуживанию учебных заведений" Виноградовского городского совета Закарпатской области в пользу директора Виноградовской средней школы №3 сумму за время вынужденного прогула в размере 22 401 гривен 12 копеек, а также моральный ущерб в размере 25 000 гривен", - говорится в решении суда.