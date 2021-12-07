Президент ЮАР заболел Covid-19

Сирил Рамафоса, президент Южно-Африканской Республики, где распространяется новый штамм коронавируса "Омикрон", заболел Covid-19. Его полномочия переданы вице-президенту страны Дэвиду Мабузе.

Об этом сообщает пресс-служба президента ЮАР.

69-летний Сирил Рамафоса был в турне по странам Западной Африки. После этого он поучаствовал в мероприятии в Кейптауне и почувствовал себя плохо. Он несколько раз проходил тест на Covid-19 и получил положительный результат. При этом сопровождавшие его члены делегации получили негативные результаты теста.

"Президент Сирил Рамафоса получает лечение от слабых симптомов Covid-19 после того, как получил положительный результат теста на вирусную инфекцию сегодня, в воскресенье", - заявили в администрации президента ЮАР.

В настоящее время, по данным администрации, он в "хорошем настроении" и находится под наблюдением представителей военно-медицинской службы сил обороны ЮАР. Отмечается, что заболевший Рамафоса прошел полный курс вакцинации.