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События Сегодня, 10:2663
О "тяжелых последствиях" для НАТО в случае расширения альянса на восток заявили в МИД России

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что в случае расширения НАТО на восток альянс ожидают "тяжелые последствия". 

Об этом Рябков заявил в интервью "Известиям". 

"Мы будем стоять на своем: если оппоненты пойдут наперекор, они увидят, что их безопасность не укрепится - последствия для них будут тяжелыми", - сказал Рябков. 

По его мнению, обещания и обязательства НАТО по поводу нерасширения на восток, не облеченные в правовую форму, на протяжении последних 10 лет не оправдались. 

"Натовцы утверждают, что каждая страна имеет право самостоятельно определять, как ей обеспечивать свою безопасность - вплоть до подключения к военно-политическим союзам. Но хочу подчеркнуть: свобода вступления в союзы не может быть абсолютной. Это как в человеческом обществе: свобода индивидуума заканчивается там, где она посягает на свободу другого", - заявил Рябков. 

Он также заявил, что формулировки о свободе вступления в союз "всегда уравновешивают фразы о том, что это не должно осуществляться за счет безопасности других государств". Однако, по мнению Рябкова, расширение НАТО вступило в противоречие с этими формулировками. 

"Мы будем неуклонно обращать внимание наших оппонентов - и членов НАТО, и стран, не входящих в альянс, но стремящихся туда, - на невозможность совместить то и другое. Поэтому дальнейшего расширения НАТО быть не должно. И попытки представить дело так, будто у России здесь нет права вето, - это все попытки с негодными средствами", - сказал Сергей Рябков

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