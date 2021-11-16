Из-за карты на организованном Байденом "саммите за демократию" отключили видео выступления министра из Тайваня

Во время проходившей онлайн панельной дискуссии на организованном США "саммите за демократию" выступление министра цифровых технологий Тайваня Одри Тан по настоянию Белого дома было переведено в режим без видео.

Это произошло после появления в эфире карты, на которой Тайвань был выделен отдельным цветом от КНР, считающей остров своей территорией.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, карта, которую показывала Тан, была составлена южноафриканской неправительственной организацией CIVICUS и ранжировала страны мира по степени обеспечения гражданских прав. Тайвань был выделен на ней зеленым как "свободный", а КНР, КНДР, Лаос и Вьетнам - красным, как "закрытые".

После демонстрации министром карты картинка с ее стороны была заменена на скриншот с примечанием, что мнения участников дискуссии "не обязательно выражают позицию правительства США".

Отмечается, что КНР не была приглашена на саммит. Источники Reuters отмечают, что карта, которую продемонстрировала тайваньский министр, могла идти вразрез с политикой "одного Китая", которой придерживается Вашингтон.

Один из источников агентства заявил, что после демонстрации карты Совет по национальной безопасности США гневно связался с Госдепартаментом, обвиняя его в том, что тот показал Тайвань отдельной страной.