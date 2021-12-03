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События Сегодня, 16:3280
Как магазины на практике запрещают бесплатные пакеты

С 10 декабря Украина началась отказываться от пластиковых пакетов. Мы уже писали, что с этой даты в рознице запрещено предлагать бесплатно любые пакеты, в том числе, одноразовые кульки, которые ранее пачками висели в овощных отделах, на стойке развесных товаров и т.д.

Для кульков толщиной более 50 микрон Кабмин не так давно установил минимальные цены - от 2 до 3 гривен в зависимости от типа пакета. Но тонкие одноразовые кулечки этом постановлении не упоминаются.

"Кабмин не успел к 10 декабря утвердить минимальные цены на тонкие пакеты. Что позволяет сетям выставлять цены по 6-10 копеек. Хотя, скорее всего, официальный ценник, когда у правительство до него дойдут руки, будет выше - от 50 копеек", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Впрочем, даже ценник в 10 копеек просто таки шокировал многих украинцев. Люди возмущаются, что их заставляют платить еще и за кульки. Причем, так как за одну покупку потребители кладут в тележки, как правило, много различных товаров (включая различные овощи и фрукты, творожки, конфеты, которые отдельно пакуют в пакеты), на кассе вдруг выясняется, что за пакеты нужно еще доплатить 1-2 гривны. Сумма невысокая, особенно на фоне общего чека за еду. 

Но многие покупатели идут на принцип. В супермаркетах уже можно наблюдать ситуации, когда люди клеят стикеры прямо на овощи, или же пакуют товары в полиэтиленовые перчатки, денег за которые в магазинах пока не берут.

Интересно, что бесплатную альтернативу "вредным" кулькам, скажем, био-разлагаемые или бумажные пакеты, которые ритейлеры вроде бы собирались предлагать людям (по крайней мере, говорили об этом на этапе принятия закона) в большинстве торговых сетей так и не появились. То есть, с запретом пластиковых пакетов сети просто стали больше зарабатывать на потребителях.

Разбирались, как в Украине внедряется запрет на кульки, и почему в итоге за все платят рядовые граждане.

Почему пропали бесплатные кульки

Напомним: согласно закону, с 10 декабря в Украине официально запрещено бесплатно раздавать покупателям пластиковые пакеты. 

На пакеты толщиной более 50 микрон Кабмин не так давно установил минимальные цены - 2 гривны на пакет без ручек и боковых складок, 2,5 гривен - за пакет с ручками без боковых складок, 3 гривны - с ручками и боковыми складками. Цены могут быть и выше - по решению продавцов.

На тонкие разовые пакеты минимальные цены пока не установлены. Розница с 10 декабря вывесила их по копеечным ценам. Скажем, в "Сельпо" и "Ашане" такие кулечки предлагаются по 6 копеек, в "Новусе" - по 10 копеек, в АТБ - по 9-12 копеек и т.д.

По закону пакеты могут быть и бесплатными, но только если они не вредные для экологии - биоразлагаемые, с крохмала, бумаги, ткани и т.д.

На этапе обсуждения законопроекта о запрете пакетов ритейлеры в самых ярких красках расписывали, как они готовятся к эре «чистых кульков» и какие варианты предложат покупателям. Но к дате "Х" - 10 декабря - бесплатную альтернативу пластиковым пакетам предложили разве что дорогие супермаркеты (скажем, бумажные пакеты в свободном доступе есть в "Гуд вайне", но цены на продукты там достаточно высокие). Большинство супермаркетов о своих обещаниях по бесплатных кулечках забыли. И предлагают людям или платить за тонкие пластиковые пакеты, или покупать "экологические" по 10-15 гривен.  

Запрет бесплатных кульков - только первый этап борьбы с пластиком. С 10 марта 2022 года тонкие и сверхтонкие пакеты вообще будут запрещены - даже за деньги. С 1 января 2023 года использование неразлагаемых пакетов будет полностью запрещено, вся сфера обслуживания должна будет перейти на био-кульки.

При этом штрафные санкции для нарушителей работают уже с 10 декабря. За бесплатное распространение пластиковых пакетов торговцам грозит штраф от 1700 до 3400 гривен, а за повторное нарушение, совершенное в течение трех лет - от 3400 до 8500 гривен.

С 10 марта 2022 года штрафы увеличатся до 8500-17000 гривен.

Закон был принят еще в июне, то есть, торговле и покупателям дали время на адаптацию.

Тем не менее, для людей отсутствие бесплатных кулечков в магазинах стало неприятным сюрпризом.

"Ленты на кассах и сумки теперь в подтеках"

Украинцы массово обсуждают тему платных пакетов в соцсетях, и возмущаются - почему "за экологию" должен доплачивать именно конечный потребитель.

Люди также  активно ищут выход из ситуации и уже придумали немало лайфхаков.

Своими наблюдениями поделился экономист Андрей Блинов.

"Зашел в киевские магазины на выходных. Все, что изменилось в плане пластиковых пакетов - они стали платными. На тех же местах и в прежнем ассортименте. Пока все сокращение полиэтиленовых отходов в том, что рыбу или мясо (по закону, там бесплатные кульки использовать можно - Ред) грузят не в два пакета, а в один. Ленты на кассах и сумки теперь в подтеках.

Грешным делом надеялся, что торговые точки хоть как-то подготовятся к введению начальных норм этого проэкологического законодательства, появятся бумажная и плетеная упаковка для развесных и мелких товаров, овощей, стиков, конфет и т.д. Как было когда-то.

Видел весельчаков, наклеивших по совету администраторов магазина штрих-коды на каждое яблоко и картошку. Что-то 30 единиц. Кассир несколько минут пробивала, то и дело стряхивая с себя и ленты остатки земли, бурча под нос, очередь терпеливо ждала. . Если правительство введет нормативные цены на кульки, скажем, пару гривен, кажется, таких весельчаков будет пол-магазина.

В общем, пока решение лобовое. Сети конкурируют ценой тонких кульков, есть те, кто попытался поставить 1 гривну, большинство - 10 копеек, есть и те, что поставили 1 копейку. Рассчитаться 1 копейкой наличными сегодня нереально, то есть, пакеты одновременно платные и бесплатные", -написал Блинов в своем Фейсбуке.

Люди также делятся в соцсетях советам как получить упаковку бесплатно. Скажем, использовать вместо кулька полиэтиленовые перчатки, которые есть на всех стойках и пока бесплатные. Уже появились фото, как покупатели накладывают в такие перчатки помидоры и картошку.

"Почему-то, несмотря на широкой обсуждение нового закона, тот факт, что бесплатных кульков у нас больше не будет, стал шоком для граждан. Что еще раз доказывает - люди у нас живут в своей плоскости, власти - в своей. Никакой информационной кампании по кулькам не было, а потребители традиционно думали, что все как-нибудь само решится, или торговля подсуетится и что-то придумает. Но ритейл не заинтересован выкладывать бесплатные био-пакеты, они ведь денег стоят. Зачем. тратиться, если можно просто сбить деньги с покупателей", - говорит Олег Пендзин.

О бесплатных био-пакетах забыли

В АТБ заявили, что они перешли с 10 декабря на платную реализацию пластиковых пакетов, как того и требует закон.   Причем, платно предлагаются также био- разлагаемые пакеты, которые в этой торговой сети появились еще весной этого года (они изготовлены из кукурузного крахмала и продаются под ТМ "Початок"). Также в АТБ посоветовали покупателям покупать сумки многоразового использования. То есть, о бесплатных вариантах - ни слова.

В "Новусе" говорят, что с 10 декабря фасуют свежее мясо, рыбу и продукты из них, сыпучие продукты, корм для животных в сверхтонкие пакеты до 15 мкм. Их стоимость - 10 копеек (то есть, бесплатных кульков нет даже на мясо и рыбу), "пока Кабинет министров  не утвердит нововведений по поводу цены".

Для весовых овощей, фруктов, конфет "Новус»" обещает "по мере поставок партий" предлагать био-пакеты. Но пока "Стране" не удалось их обнаружить в магазинах этой сети. Также "Новус", как и АТБ, призывает покупать экологические многоразовые сумки - из ткани, бумаги, полиэстера и пр. О стоимости (а ценники там - за 10 гривен) скромно умалчивается.

В "Сельпо" перелагают покупателям взвешивать овощи и фрукты вместе, а стикер клеить на один. И никакие пакеты при этом не использовать. Колбасные изделия там давно пакуют в бумагу, по мясу остались пакеты (по 6 копеек за штуку).

В целом ситуация по рознице такова, что бесплатную био-упаковку предлагают разве что магазины, где ценники на товары достаточно высокие. Те сети, где продукты стоят более-менее дешево, предлагают платить за пакеты, как пластиковые, так и био. При этом цены разные - от символической копейки до 10-12 копеек.

Стихийная торговля на запрет "вредных" кульков пока реагирует крайне выборочно. На киевских рынках многие торговцы по-прежнему предлагаются бесплатные разовые пакеты, а некоторые продавцы учат, что нужно отвечать, если в процессе упаковки товара подойдет проверяющий. "Скажите, что с собой кулек принесли, а меня просто упаковать попросили", - говорит нам продавец овощей на рынке "Минский" на столичной Оболони. Он рассказал, что в первый день введения запрета на бесплатные пакеты попробовал предлагать их по 10 копеек. "На самом деле, это не деньги. Но людей сам факт оскорбляет - почему на пустом месте им включают счетчик. Некоторые мои  постоянные покупатели даже обиделись, мол, что за жлобство. Хотя я предложил взамен кулька за 10 копеек скидку в пару гривен. Сейчас ищу варианты по эко-кулькам, хотя они в разы дороже пластиковых. Заложу цену в стоимость товара, а пакеты и дальше будут предлагать людям типа бесплатно", - говорит нам продавец Сергей.

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Теги: news, новости, Украина, пакеты, магазины, 7dniv, 7dnivinfo  
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