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Что говорят сотрудники полиции о скандале с Гогилашвили

В субботу под Краматорском попал в скандал заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили. На блокпосте чиновник обругал матом и пообещал уволить полицейских, которые остановили кортеж замминистра.

Вскоре его уволили, но вопросов осталось много. Оказалось, что Гогилашвили был назначен в министерство по личной протекции Зеленского, с которым он состоит в близких отношениях. Гогилашвили ранее был фигурантом дела о торговле наркотиками, получил срок за мошенничество, женат на ближайшей помощнице Зеленского и к тому же имеет российский паспорт, а гражданином Украины стал только в 2015 году.

"Страна" выяснила, что думают об инциденте полицейские.

Александр И., полковник полиции: "Сейчас Гогилашвили уволят из МВД. Но проблема останется. Кто и за какие заслуги принял совершенно постороннего человека на работу в МВД? Да еще и судимого, фигуранта уголовных дел, гражданина России. За какие заслуги ему через полгода работы дали орден? По большому счету нужно провести расследование и уволить всех, кто причастен к его трудоустройству. Но ситуация абсурдна с самого начала, все понимают, что Гогилашивили попал в замы министра по звонку самого Зеленского. Может Зеленскому самому стоит извиниться перед полицейскими с блокпоста? И перед народом Украины за свои "позвоночные" назначения?".

Владимир Н., полковник полиции: "Поведение так называемого заместителя министра, к сожалению, показывает нынешний уровень всего МВД. С 2014 года это настоящее кубло мошенников, проходимцев и аферистов, которые попадают на руководящие должности за миллионные взятки и через постели любовниц. Гогилашвили с его мутной биографией это лишь верх айсберга из дерьма. Например, все полицейские знают, кто такой серый кардинал МВД по кличке "Чемодан" (это прозвище экс-замминистра Сергея Чеботаря – Ред.), который до сих пор рулит кадровой политикой, имеет кабинет в МВД и берет взятки за назначения. И до 2014 года на должности устраивались за взятки, но после Майдана все стало намного хуже, продаваться начало все, что можно".

Сергей Н., лейтенант полиции: "Замминистра повел себя как обычный бандос из переулка. Молодцы парни с блокпоста, которые не побоялись слить видео с ним. Кстати, если бы все полицейские имели гордость и не боялись, то таких скандалов было бы в десятки раз больше. Такое происходит каждый день в Украине. "Быкуют" почти все начальники.  - …бало, на…уй, …дарасы – обычный уровень общения таких начальников с рядовым составом полиции. Все начальники уровнем от главы райотдела считают, что ухватили бога за бороду и им все можно".

Юрий С., майор полиции: "Как Гогилашвили прошел спецпроверку, которая проверяет все факты биографии кандидатов на любые должности МВД, вплоть до наличия судимостей у родителей и членов семьи? Как гражданин РФ, к тому же имеющий судимость, без высшего образования, без опыта работы в правоохранительных органах, попал на должность заместителя министра внутренних дел? То есть, для избранных спец-проверки не существует? Это самый главный вопрос, который показывает всю гниль системы".

Станислав П., подполковник полиции, уголовный розыск: "Все началось с того момента, когда на Майдане в милиционеров бросали камни и били палками. Потом милицию назвали полицией, но уважения от этого не прибавилось. Затем началась переаттестация, когда в комиссиях сидели те же активисты, которые избивали милиционеров. Потом активисты начали получать звания и должности в МВД. Профессионалов затравили и выгнали, а в полицию толпами поперли какие-то мутные личности, с опытом работы в каких-то общественных организациях. Таких гогилашвили на руководящих постах в полиции и министерстве – каждый второй. Чем дальше, тем хуже ситуация – деградация всего ведомства налицо".

Константин С. сержант патрульной полиции: "Этот случай с Гогилашвили довольно обычный – к рядовым полицейским во всех подразделениях начальство так относится. Мы для командиров быдло, утренний развод начинается с мата, начальники обращаются к рядовым как со скотом. Если будешь жаловаться на хамство своих командиров вышестоящему начальству, попадешь на карандаш. Со всеми вытекающими последствиями – будешь патрулировать пешим, а о премии можешь забыть. Собираюсь увольняться, надоело".

Надежда М. капитан полиции, следователь: "Вся система МВД и полиции прогнила сверху донизу. Начальству глубоко на..рать на загруженность подчиненных. Для них главное отчитаться наверх о показателях и получить премию. Уголовные производства закрывают за деньги, должности покупают и продают. Самое главное, что сейчас во всех подразделениях НПУ в начальстве сидят такие "гогилашвили", купившие себе должность за бабки. У многих нет даже профильного, юридического образования. Поэтому случай с Гогилашвили для меня вовсе не новость и не откровение".

Юрий К., сержант патрульная полиция: "Ежедневно сталкиваемся на работе с чиновниками различного уровня, которые обещают нас уволить. Хамят, матерятся, есть случаи, когда хватались за форму, рвали, бросались в драку. Это - показатель статуса полиции в обществе, уважение к которой в Украине ниже плинтуса. Очень много из-за этого уходит из патрульки, зарплаты как у продавца в Сильпо, а отношение как к оккупантам".

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