Первый больной с омикрон-штаммом COVID-19 умер в Британии

Британский премьер Борис Джонсон призывает население вакцинироваться бустерной дозой.

В Великобритании умер как минимум один пациент, заразившийся новым штаммом коронавируса омикрон. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон, пишет Sky News.

Так, во время визита в центр вакцинации недалеко от Паддингтона в западном Лондоне британский премьер заявил, что заражение новым вариантом COVID-19 может привести к госпитализации и уже вызвало по крайней мере одну смерть.

Джонсон призвал соотечественников отказаться от идеи о том, что омикрон-штамм – это легкая версия коронавируса. Он отметил, что вирус распространяется с высокой скоростью.

"Лучшее, что мы можем сделать — как можно быстрее получить бустерные дозы вакцины", — считает политик.

Ранее глава британского Минздрава Саджид Джавид рассказал, что в настоящее время в больницах Великобритании находятся около десяти граждан с омикрон-штаммом COVID-19.

В воскресенье Великобритания сообщила о 1239 новых подтвержденных случаях заболевания омикрон-штаммом — это самый высокий ежедневный рост и почти вдвое больше, чем предыдущий максимум, зафиксированный в субботу.

Общее количество случаев этого варианта коронавируса в стране составляет 3137.

Ранее Джонсон объявил, что всем жителям Британии в возрасте от 18 лет позволили сделать третью прививку вакцины против COVID-19 до конца года для борьбы с распространением омикрон-штамма.

С помощью третьей дозы – бустерной – в Британии пытаются повысить уровень защиты.