Зеленский заявил, что "тысячу за вакцинацию" можно будет потратить на лекарства

С января расходовать средства программы "єПідтримка" можно будет не только на кинотеатры и спортзалы.

Украинцы старше 60 лет, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, смогут потратить 1000 гривен, полученные ими в рамках программы "єПідтримка", на лекарства. Об этом в своем Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства сообщил, что чиновники уже получили поручения расширить программу "єПідтримка". Согласно плану властей, граждане старше 60 лет смогут потратить 1000 гривен "на социальные нужды", в частности, на покупку лекарств. Запуск этой услуги ожидается в январе.