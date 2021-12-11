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События Сегодня, 17:1166
Нового предела температуры, при которой замерзает вода удалось достичь ученым

Американские исследователи смогли снизить точку замерзания воды с температуры -38 до -44 градуса Цельсия.

Ученые из Хьюстонского университета в ходе нового исследования достигли нового передела замерзания воды. Ранее было известно, что любая капля воды замерзает при температуре от 0°C до -38°C. Теперь же исследователи установили новый рекорд замерзания воды: -44 градуса Цельсия. Для достижения своей цели ученые использовали капли диаметром всего около двух нанометров – это примерно в миллион раз меньше снежинки, сообщает Daily Mail.

По словам ученых, превращение воды в лед — одна из величайших загадок науки, а то, как и почему это происходит, является предметом пристального изучения. Вода на самом деле имеет некоторые странные характеристики — в отличие от других жидкостей, при замерзании она становится менее плотной. Вот почему куски водяного льда плавают по жидкой воде, а не опускаются на дно.

Жидкая вода расширяется, когда начинает достигать точки замерзания, поэтому озера замерзают сверху, а не снизу. Самая маленькая нанокапля воды, в которой может образоваться лед, имеет размер всего 90 молекул воды – это десятая часть размера самого маленького вируса.

Чтобы больше узнать о процессе превращения воды в лед, ученые поместили капли размером всего два нанометра на мягкими поверхности, такие как гели и липиды.Они обнаружили, что могут сохранять крошечные капли жидком виде до температуры -44 градуса Цельсия.

"Мы обнаружили, что, если капля воды контактирует с мягкой поверхностью, температура замерзания может быть значительно ниже, чем на твердых поверхностях", — говорит Хади Гасеми из Хьюстонского университета.

Новое исследование может помочь в прогнозировании климата, в улучшении криоконсервации органов и в разработке материалов, которые защищают от обледенения, говорят ученые.

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Теги: news, новости, Украина, Вода, замерзание, 7dniv, 7dnivinfo  
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