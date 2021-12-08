На этой неделе в Украине может появиться штамм "Омикрон"

В Украине новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться уже на этой неделе. Однако эпидемситуация в стране на новогодние праздники может быть стабильная.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"По прогнозам СНБО, эпидемическая ситуация в нашей стране в праздники должна быть стабильной. Ожидается, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе", - заявил он.

Данилов также добавил, что результаты первых исследований в странах, где уже обнаружили штамм "Омикрон", свидетельствуют о более легком течении болезни.

Что известно о штамме "Омикрон"

Отметим, что штамм коронавируса "Омикрон" впервые был обнаружен на юге Африки. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529 греческой буквой "омикрон", а также квалифицировала его как тот, что вызывает беспокойство.

Мировым эпицентром распространения штамма "Омикрон" является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР.

По данным, ВОЗ, CDC и EMA штамм "Омикрон" передается быстрее, чем "Дельта вариант". Однако при "Омикроне" болезнь протекает легче.

Новый штамм коронавируса обнаружен в 64 странах, включая Великобританию, Бельгию, Россию, Германию.

13 декабря в Британии заявили о первой смерти в результате заражения штаммом "Омикрон".