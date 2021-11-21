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Санкции против ЧВК "Вагнера" ввел ЕС

В понедельник, 13 декабря, ЕС ввел санкции против группы частной военной компании (ЧВК) "Вагнера".

В санкционный список попали три компании и восемь человек, связанных с ЧВК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕС.

В частности, ЕС ввел санкции против самого ЧВК "Вагнера", а также участников компании. В санкционный список попали:

  • Дмитрий Уткин - бывший офицер российской военной разведки (ГРУ), является основателем ЧВК "Вагнера".

Он отвечает за координацию и планирование операций по развертывания наемников группы "Вагнер" в Украине. Занимая командную должность в Группе Вагнера, он лично присутствовал на поле боя в Украине, координируя и планируя действия членов "Вагнера". Учитывая его командирское положение, он, таким образом, несет ответственность за действия, которые подрывали и угрожали Украине, и активно осуществлял их.

  • Денис Харитонов - заместитель регионального руководителя Астраханского отделения Союза добровольцев Донбасса, член Думы Астраханской области и ЧВК "Вагнера".

Воевал на Донбассе в составе сепаратистского батальона "Степь", где командовал переносным взводом переносного зенитно-ракетного комплекса. Он признался, что лично сбил украинский вертолет и два самолета Су-25, находясь на Донбассе. Активно поддерживал действия и проводил политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

  • Сергей Щербаков - внештатный сотрудник ГРУ и наемник ЧВК "Вагнера".

Воевал на Донбассе на стороне пророссийских сепаратистских сил в составе переносного зенитно-ракетного комплекса в составе батальона "Степь", который сбил украинский вертолет и два самолета Су-25 на Донбассе.

  • Андрей Трощев - начальник штаба группы "Вагнер", которая действует в Сирии, обучает и направляет сирийские силы.

Он принимает непосредственное участие в военных операциях "Вагнера" в Сирии. Он был в частности, в районе Дейр-эз-Зора. Таким образом, он вносит решающий вклад в военные действия Башара Асада и, следовательно, поддерживает и получает выгоду от сирийского режима.

  • Андрей Богатов - руководитель 4-й штурмовой и разведывательной роты из группы "Вагнера", которая действует в Сирии и обучает и руководит сирийскими войсками.

Он командует операциями "Вагнера" и принимает непосредственное участие в военных операциях в Сирии. Он, в частности, участвовал в битве за Пальмиру. Как таковой, он вносит решающий вклад в военные действия Башара аль-Асада и, следовательно, поддерживает режим.

  • Станислав Дычко - бывший сотрудник ставропольской милиции, является наемником группы "Вагнера".

Вместе с тремя другими наемниками "Вагнера" он участвовал в пытках до смерти сирийского дезертира в июне 2017 года в провинции Хомс, Сирия. Таким образом, он несет ответственность за серьезные нарушения прав человека в Сирии.

  • Валерий Захаров - бывший сотрудник ФСБ, является советником по вопросам безопасности президента Центрально-Африканской Республики (ЦАР).

Он является ключевой фигурой в командной структуре группы "Вагнера" командной структуры и поддерживает тесные связи с российскими властями. Он также несет ответственность за серьезные нарушения прав человека совершенные группой "Вагнера" в ЦАР, к которым относятся внесудебные, суммарные или произвольные казни и убийства. К ним относится убийство трех российских журналистов в 2018 году.

  • Александр Кузнецов, который входит в командный состав "Вагнера".

Он принял командование 1-й штурмовой и разведывательной ротой группы "Вагнер" в 2014 году. Он был ранен в сентябре 2019 года в Ливии во время боевых действий вместе с Ливийской национальной Освободительной армии Ливии (NLA) в качестве командира военных оперативников группы "Вагнера". Благодаря своей должности и действиям, Кузнецов несет ответственность за деятельность, которая угрожает миру, стабильности и безопасности Ливии.

Кроме того, санкции были введены против трех российских компаний, которые связаны с ЧВК "Вагнера", а именно:

  • ООО "Велада" - частная компания, которая занимается нефтегазовым сектором в Сирии.

В декабре 2019 года сирийский парламент одобрил контракт, предоставляющий компании право на разработку нефти и газа в Сирии, в том числе на нефтяных месторождениях в контролируемых режимом районах на северо-востоке Сирии и газовом месторождении к северу от Дамаска. Таким образом, компания получает выгоду и поддерживает сирийский режим.

  • ООО "Меркурий" - частная компания, работающая в нефтяном и газовом секторе в Сирии.

В декабре 2019 года сирийский парламент одобрил контракт, предоставляющий компании право на разработку нефти и газа в Сирии, в том числе на нефтяных месторождениях в контролируемых режимом районах на северо-востоке Сирии и газовом месторождении к северу от Дамаска. Таким образом, компания получает выгоду или поддерживает сирийский режим.

  • ООО "Евро Полис" - частная компания, связанная с ЧВК "Вагнера" в Сирии, занимающаяся горнодобывающей, нефтяной и газовой промышленностью.

Компания используется в качестве прикрытия для "Вагнера" в Сирии. Она подписала ряд контрактов с сирийским режимом, через государственную компанию General Petroleum Corp., по которым она получает 25% доходов от добычи нефти и газа на месторождениях, захваченных ЧВК. Таким образом, она получает выгоду или поддерживает сирийский режим.

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Теги: news, новости, Украина, ЕС, Вагнер, санкции, 7dniv, 7dnivinfo  
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